Swiss Brain Health Plan pour la santé du cerveau et la prévention – Coup d'envoi lors du Kick-off Stakeholder Event

Le Swiss Brain Health Plan met en œuvre la stratégie suisse pour la santé du cerveau. L'objectif est de créer une prise de conscience de la santé du cerveau dans son ensemble et de lancer des programmes de prévention. L'initiative est conçue comme un projet pluriannuel.

Le mercredi 22 novembre 2023, le Swiss Brain Health Plan Kick-off Stakeholder Meeting aura lieu au Kunsthaus de Zurich.

La task force stratégique du Swiss Brain Health Plan est composée des quelque 50 auteurs de la publication "The Swiss Brain Health Plan 2023-2033", CTN Journal.

Le programme de haut niveau du Kick-off meeting, qui réunit des experts de la clinique, de la recherche et de la politique, peut être consulté sur le site web de l'événement.

Le Kick-off meeting sert de plateforme, d'information et de sensibilisation pour toutes les parties prenantes, à savoir la politique, les hôpitaux, les organisations de patients, la recherche, les assurances, les entreprises et, enfin, le public.

Le Swiss Brain Health Plan est promu par la SFCNS (Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies), qui fait office d'association faîtière et encourage la collaboration entre différentes sociétés et organisations. Le plan est dirigé par le professeur Claudio Bassetti, ancien président de l'EAN, et le professeur Luca Remonda, président de la SFCNS.

En 2022, l'OMS et l'EAN (European Academy of Neurology) ont lancé conjointement la Brain Health Strategy. Le Swiss Brain Health Plan définit les points clés de la stratégie suisse en matière de santé cérébrale en accord avec le plan d'action mondial.

À l'occasion de cet événement, nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de presse qui se tiendra en amont.

Les experts à la conférence de presse sont :

Pr Dr méd. Claudio Bassetti, Hôpital de l'Île, Berne.

Chair du Swiss Brain Health Plan, vice-président de l'European Brain Council (EAN)

Pr Dr méd. Luca Remonda, Hôpital cantonal d'Aarau, Président de la SFCNS

Pr Dr méd. Susanne Wegener, Hôpital universitaire de Zurich,

Membre de la Task-Force du projet : Migraine friendly workspace

Programme :

À partir de 10:15 - 11:00 Conférence de presse

A partir de 11:00 - 12:00 Interviews d'experts convenues au préalable

À partir de 13:00 - 18:00 Kick-off Stakeholder Meeting

Lieu: Kunsthaus Zürich

Votre interlocutrice personnelle pour d'autres questions et/ou votre inscription

Natalia Aeple (natalia.aeple@imk.ch)

Responsable de la communication

Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies SFCNS

Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies SFCNS c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG Münsterberg 1 | CH-4001 Basel Phone: +41 61 561 53 53 communications@imk.ch | www.sfcns.ch