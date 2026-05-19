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75 Jahre Biomed: Seit 1951 im Dienst der Schweizer Gesundheit

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MEDIENMITTEILUNG

75 Jahre Biomed: Seit 1951 im Dienst der Schweizer Gesundheit

Dübendorf, 19. Mai 2026 – Was 1951 mit unternehmerischem Mut und Weitblick begann, ist heute ein etabliertes Schweizer Pharma- und Life-Science-Unternehmen. Die Biomed AG feiert ihr 75-jähriges Bestehen und ist als unabhängiges Familienunternehmen tief im Schweizer Gesundheitsmarkt verankert.

Entstanden ist Biomed in aussergewöhnlichen Zeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erschwerten Importbeschränkungen den Zugang zu Arzneimitteln aus dem Ausland. Dr. Felix Tschudi – damals noch Jura-Student – und der Apotheker Albert Kupfer erkannten früh das Potenzial einer Partnerschaft mit dem familiengeführten deutschen Pharmaunternehmen Madaus, zu dessen Inhaberfamilie sie enge Beziehungen pflegten. Dieser Pioniergeist legte den Grundstein für ein Unternehmen, das sich seither dem Zugang zu wirksamen Gesundheitslösungen verschrieben hat. Auch 75 Jahre später sieht sich Biomed der Aufgabe als verlässlicher Partner im Schweizer Gesundheitswesen verpflichtet.

Brücke zwischen internationalen Herstellern und dem Schweizer Markt

Heute ist die Biomed AG ein Pharma- und Life-Science-Handelsunternehmen mit Sitz in Dübendorf (ZH). Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf den Import, die Zulassung und den Vertrieb von verschreibungspflichtigen (RX) sowie freiverkäuflichen Arzneimitteln (OTC) und entwickelt zudem Gesundheitsprodukte für den Schweizer Markt. Das Portfolio reicht von Mineralstoffen und Vitaminen über Arzneimittel für die Atemwege bis hin zu Lösungen für Gewichtskontrolle und Stoffwechselgesundheit. Mit bekannten Produkten wie Magnesium Biomed, Parapic und Sinupret extract ist Biomed heute in fast jedem Schweizer Haushalt präsent.

Biomed versteht sich dabei als verlässliche Brücke zwischen Herstellern und dem Schweizer Markt. Mit einem tiefen Verständnis für regulatorische Anforderungen, Marktmechanismen und medizinische Praxis stellt das Unternehmen sicher, dass Ärztinnen, Ärzte, Apotheken und Drogerien präzise, fundierte und praxisnahe Produktinformationen erhalten. Die Kernkompetenzen von Biomed liegen in der erfolgreichen Bearbeitung des lokalen Marktes und in der Vernetzung quer durch das Schweizer Gesundheitssystem.

KMU mit Haltung und Nähe zum Schweizer Markt

Mit rund 60 Mitarbeitenden in den Bereichen Zulassung, Administration, Marketing und Verkauf ist Biomed bewusst als agiles KMU aufgestellt. Eigene Forschung betreibt das Unternehmen nicht, arbeitet in diesem Bereich jedoch eng mit Partnern zusammen und entwickelt so innovative Gesundheitslösungen. Die Stärke liegt in der Kombination aus langjähriger Erfahrung, Marktnähe und persönlichen Beziehungen.

„Werte sind für uns seit jeher wichtiger als kurzfristiger Gewinn. Natürlich sind Wachstum und Profitabilität essentiell für eine Firma. Aber nicht um jeden Preis. Eine gute Unternehmensstrategie zu entwickeln bedeutet, vorauszudenken und die Organisation schon heute auf die Anforderungen von morgen auszurichten. Wir wollen auch in Zukunft eine Firma sein, die nachhaltig wächst und bewusst Schwerpunkte setzt.” sagt Thomas Wirth, CEO der Biomed AG.

Werte, die über Generationen hinweg tragen. Bis heute befindet sich Biomed vollständig im Besitz der Familie Tschudi. Diese Kontinuität prägt die Unternehmenskultur und den langfristigen Blick auf die Entwicklung des Unternehmens. Als Unternehmen in Familienhand denkt Biomed seit jeher in Generationen statt in Quartalen. Einen wichtigen Meilenstein für die heutige Positionierung markierte die Neuorientierung in den 1990er-Jahren, nachdem das Pharmaunternehmen Madaus verkauft wurde und die Kooperation durch die neuen Eigentümer sistiert wurde. In dieser Phase wurden zentrale Weichen für die eigenständige Weiterentwicklung des Unternehmens gestellt. Die Unternehmerfamilie fühlt sich Biomed tief verbunden – aus Überzeugung vom Nutzen der Produkte ebenso wie aus Wertschätzung für die Mitarbeitenden. Biomed ist für sie eine Herzensangelegenheit, die auch in Zukunft Bestand haben soll. “Als Unternehmen begleitet Biomed Menschen in der Schweiz in ihrem Alltag und unterstützt sie mit sorgfältig entwickelten Produkten dabei, gesund zu bleiben.” fasst Franziska Tschudi Sauber ihre Wertschätzung zusammen. Als Tochter von Dr. Felix Tschudi steht sie dem Unternehmen auch als Verwaltungsratsmitglied weiterhin nahe. Ihr Bruder Daniel Tschudi, der ebenfalls im Verwaltungsrat der Biomed sitzt, ergänzt: “Mit unternehmerischem Weitblick, Innovationsfreude und dem Mut, Neues zu wagen, will unsere Familie gemeinsam mit den Mitarbeitenden Biomed auch künftig dank relevanter Produkte erfolgreich in die Zukunft führen und die Biomed-Familie nachhaltig stärken.”

Zukunft mit Fokus auf Prävention und einen gesunden Stoffwechsel

Mit gezielten Investitionen in die Bereiche Prävention und metabolische Gesundheit soll Biomed auch weiterhin ein zuverlässiger Gesundheits-Partner für die Menschen in der Schweiz bleiben. Mit der neuen Produktlinie Biomed Evida richtet das Unternehmen den Fokus verstärkt auf das Thema Stoffwechselgesundheit. Zur neuen Gamme zählen Mahlzeitersatzprodukte mit hohem Proteingehalt in vier Geschmacksrichtungen, weitere Produkte zur Gewichtsregulation und Diätbegleitung sowie Ballaststoffe und Produkte zur Blutzuckerregulation. Weitere Produkte sind geplant. Diese strategische Ausrichtung folgt einer klaren Überzeugung: Langfristige Gesundheit und gesundes Altern basieren auf gesundem Lebensstil mit gezielter Unterstützung.

Nach 75 Jahren bleibt Biomed ein Unternehmen mit klaren Prioritäten: nachhaltiges Wachstum, langfristige Partnerschaften und ein verantwortungsvoller Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Schweiz.

Über Biomed

Die Biomed AG wurde 1951 in Zürich gegründet und hat sich seither als unabhängiges Handelsunternehmen für rezeptpflichtige sowie freiverkäufliche Arzneimittel, Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im Schweizer Markt etabliert. Biomed beschäftigt heute rund 60 Mitarbeitende in den Bereichen Zulassung, Administration, Marketing und Verkauf. Zum Portfolio zählen unter anderem Magnesium Biomed, Sinupret extract, Parapic, Biotin-Biomed forte 5 mg, Canephron, Biomed Evida InShape, Deumavan und bewährte verschreibungspflichtige Arzneimittel.