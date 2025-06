Egmont Ehapa Media GmbH

Micky Maus Magazin 15/2025 bringt Donald Duck ins Saarland, nach Trier und Luxemburg!

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Ducks kommen! Egmont Ehapa Media schickt in der Geschichte "Das Geheimnis der Landkarte" Tick, Trick und Track sowie ihren Onkel Donald in das Saarland, nach Trier und Luxemburg. So finden sich das Saarbrücker Schloss, die Saarschleife, die zum Weltkulturerbe zählende Porta Nigra in Trier als auch die Stadt Luxemburg im Comic wieder.

In der aktuellen Ausgabe des Micky Maus Magazins 25/2025 begleitet Donald Duck seine Neffen nach Saarbrücken. Diese wollen im Saarland ein besonderes Wander-Abzeichen als Pfadfinder des Fähnlein Fieselschweif erlangen. Während die Kinder die saarländische Landschaft erkunden, plant Donald, sich ein paar entspannte Tage zu gönnen. Doch wie immer kommt alles anders: Die drei Neffen scheinen beim Start zu ihrer Mission die Wanderkarte vergessen zu haben. Donald begibt sich ebenfalls auf die Reise, um die Kinder zu suchen, bevor sie sich gänzlich verirren. So nimmt eine abenteuerliche Such- und Verfolgungsgeschichte ihren Lauf, die über die wunderschöne Saar, quer durch die Gassen von Trier und zum Finale ins malerische Luxemburg führt.

"Es gibt so viele eindrucksvolle Orte entlang der Saar und der Mosel, die sich perfekt für ein Abenteuer mit Donald Duck und seinen Neffen eignen. Am Ende mussten wir eine Auswahl treffen", erklärt der verantwortliche Redakteur Johannes Kanty. Disney-Zeichner Ferran Rodriguez fügt hinzu: "Es war spannend, all diese Orte zeichnerisch zu entdecken und in witzige Szenerien umzusetzen."

Das Micky Maus Magazin Nr. 15/25 mit der Geschichte "Das Geheimnis der Landkarte" und einem einzigartigen Poster zu den Orten aus der Region, die sich im Comic wiederfinden, ist ab dem 04. Juli 2025 zum Preis von EUR 4,99 im Handel und unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Rezensionsexemplare sowie Bild- und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.