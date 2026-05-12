bop Communications

«Kurds im Ohr»: Neue Missionen, neues Chaos, null Schamgefühl

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Die beiden Hosts von «Kurds & Bündig» schicken sich erneut gegenseitig auf absurde Missionen, bei denen Fremdscham vorprogrammiert ist.

MEDIENMITTEILUNG

Ab 18. Mai bei Joyn

«Kurds im Ohr»: Neue Missionen, neues Chaos, null Schamgefühl

Zürich, 12. Mai 2026 - Yoldaş und Serhat sind zurück – und natürlich wird auch in der neuen Staffel von «Kurds im Ohr» wieder gelitten, gelacht und gnadenlos zurückgezahlt. Die beiden Hosts von «Kurds & Bündig» schicken sich erneut gegenseitig auf absurde Missionen, bei denen Fremdscham vorprogrammiert ist. Während einer ins kalte Wasser geworfen wird, sitzt der andere sicher in der Regie und funkt live Anweisungen ins Ohr – unterstützt von prominenten Gästen wie Victor Giacobbo & Mike Müller, Gülsha und weitere.

Das selbsternannte «erste kurdische Boygroup»-Podcast-Duo gibt auch in der dritten Staffel von «Kurds im Ohr» Vollgas. Ob in der Auto-Waschanlage, im Gym, mitten im Shoppi Tivoli oder auf der Verkaufsfläche der Land Winterthur-Töss: Was harmlos beginnt, eskaliert garantiert. Die Devise lautet: It’s Payback-Time – denn Rache wird bekanntlich am besten kalt serviert. Auch diesmal sitzen sich die beiden gegenseitig im Ohr, wie immer mit vielen spontanen Einfällen, Situationskomik und einer guten Portion Schadenfreude. Und wie immer gilt: Nichts ist sicher, ausser die Blamage. Denn die Regeln sind klar: Die Anweisungen über Funk müssen befolgt werden. Danach wird getauscht. Und wer zu früh lacht, hat spätestens in der nächsten Runde ein Problem.

Yoldaş über die Dreharbeiten: „Wir kennen uns einfach zu gut, leider. Genau deshalb weiss jeder sofort, wie man den anderen maximal aus der Komfortzone schubst. Das macht’s brutal unangenehm, aber eben auch extrem lustig.“

Serhat ergänzt: „Man denkt jedes Mal: schlimmer kann’s nicht werden. Und dann kommt einfach die nächste Aufgabe. Genau das macht den Reiz aus: man ist komplett ausgeliefert und muss trotzdem durchziehen.“

Über die Sendung

« Kurds im Ohr» wurde von Black Frame Studios im Auftrag von ProSieben Schweiz produziert. Die ganze Staffel gibt’s ab dem 18. Mai auf Joyn und ab dem 25. Mai immer montags um 18.00 Uhr auf ProSieben Schweiz zu sehen.

Episodenübersicht

Episode: Landi Winterthur-Töss mit Victor Giacobbo und Mike Müller

ab 18. 05. auf Joyn, am 25.05. auf ProSieben Schweiz

Doppelter Einsatz, doppeltes Chaos: Zum ersten Mal stehen Yoldaş und Serhat gemeinsam auf der Verkaufsfläche der Landi. Klingt entspannt? Keine Chance. In der Regie übernehmen mit Giacobbo/Müller zwei absolute Comedy-Schwergewichte das Steuer. Aus harmlosen Kundenfragen werden unangenehme Challenges.

Episode 2: BLG Sportsclub mit Gülsha Adilji

ab 18. 05. auf Joyn, am 01.06. auf ProSieben Schweiz

Schwitzen, mithalten, durchziehen. Serhat stellt sich einem intensiven Gruppenworkout: Er besucht - nicht ganz freiwillig - eine Hyrox-Klasse. Anschluss zu finden, ist dabei gar nicht so einfach. Während die anderen trainieren, wird er von Yoldaş und Gülsha aus der Regie gesteuert. Am Ende bleibt die Frage: Was war anstrengender, das Training oder die Peinlichkeiten?

Episode 3: Carwash mit Gilmar

ab 18. 05. auf Joyn, am 08.06. auf ProSieben Schweiz

Auf Yoldaş wartet ein glänzender Tag, zumindest theoretisch. Im turbulenten Treiben einer Auto-Waschanlage wird er von Serhat und Gilmar auf eine Mission voller Fremdscham geschickt. Ob als selbstbewusster Kunde oder übereifriger Mitarbeiter: Ein scheinbar gewöhnlicher Waschtag wird so schnell zur nächsten Bewährungsprobe.

Episode 4: Shoppi Tivoli mit Flavio Stucki

ab 18. 05. auf Joyn, am 15.06. auf ProSieben Schweiz

Mitten im Shoppi Tivoli wird Serhat zum Glücksrad-Host und lockt ahnungslose Shopper an. Hinter den Kulissen steuern Yoldaş und Flavio das Geschehen, wobei es Flavio spürbar in den Fingern kribbelt, selbst ins Rampenlicht zu treten. Was harmlos beginnt, entwickelt schnell eine Eigendynamik, bei der jede Drehung neue Wendungen bringt.

Episode 5: Ladendetektiv mit Ramin Yousofzai

ab 18. 05. auf Joyn, am 22.06. auf ProSieben Schweiz

Yoldaş als Ladendetektiv bei Weber & Widmer im Dienst. Aufmerksam, motiviert und komplett fremdbestimmt aus der Regie. Serhat und Ramin schicken ihn mit absurden Requisiten und Ansagen durch den Laden. Was nach Routine klingt, wird schnell unübersichtlich und plötzlich steht nicht mehr nur die Kundschaft im Fokus.

Yoldaş Gündoğdu und Serhat Koca

Yoldaş (30) und Serhat (31), beide aus Winterthur, kennt man als Hosts des preisgekrönten Podcasts «Kurds & Bündig» – Gewinner der Suisse Podcast Awards 2024. Sie erzählen aus ihrem Alltag, kommentieren das Weltgeschehen und geben Stimmen Raum, die im Schweizer Mainstream oft zu kurz kommen.

Zielgruppe? Migra-Kids und alle, deren Namen Word immer noch rot unterstreicht. Aber nicht nur. Seit 2024 sind sie mit ihrer Sendung «Kurds im Ohr» auch im TV zu sehen.

Serhat arbeitet als Informatiker, Yoldaş ist freischaffender Regisseur und studiert an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK).

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt mehr als 50 Live-TV-Sender und rund 50’000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie „Forsthaus Rampensau“, Serien wie der SAT.1-Erfolg „Die Landarztpraxis“, zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Weitere Infos unter www.joyn.ch

MEDIENKONTAKT

bop Communications GmbH Mara Ittig Seestrasse 356 | 8038 Zürich medienstelle@bopcom.ch Seven.One Entertainment Group Schweiz AG Jacqueline Sasse Limmatstrasse 275 | 8005 Zürich jacqueline.sasse@seven.one