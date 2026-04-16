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Electra eröffnet erste Autobahn-Schnellladestation der Schweiz – neuer Hub an der A4 zwischen Zürich und Zug

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Electra eröffnet erste Autobahn-Schnellladestation der Schweiz – neuer Hub an der A4 zwischen Zürich und Zug

Electra eröffnet ihren ersten Autobahn-Schnellladestandort in der Schweiz: An der Raststätte MY STOP an der A4 im Knonaueramt, der zentralen Verkehrsachse zwischen Zürich, Zug und Luzern sowie auf dem Weg in die Zentralschweiz und Richtung Italien, stehen ab sofort leistungsstarke Electra-Ladepunkte für Elektrofahrzeuge zur Verfügung.

Mit drei 400-kW-Ladepunkten (6 Ladepunkte) pro Fahrtrichtung sowie zwei zusätzlichen 300-kW-Ladesäulen (4 Ladepunkte) ausserhalb der Autobahn in Richtung Affoltern am Albis bietet der neue Hub eine der leistungsfähigsten Ladelösungen im Schweizer Autobahnnetz.

Die Raststätte MY STOP versteht sich als eine der nachhaltigsten Raststätten der Schweiz und bietet neben den Lademöglichkeiten zahlreiche Annehmlichkeiten: ein Fast-Food-Restaurant, Kaffee, Sanitäranlagen sowie weitere Einkaufsoptionen machen den Ladestopp zu einer komfortablen Reisepause. Zudem bietet sich für Gäste ein spektakulärer Ausblick oberhalb der Autobahn auf die Schweizer Alpen.

Zur Eröffnung der Station war ein besonderer Gast vor Ort: Daniel Ott, E-Rallye-Fahrer aus der Region und Kopf hinter dem Swordfish_EV FIA-Rally Team, brachte eines seiner Elektrofahrzeuge – den er passenderweise «Electra» getauft hat – mit an den Anlass. Electra ist offizieller Ladepartner des Swordfish_EV-Teams. Die Eröffnung fand gemeinsam mit der &Charge-Community statt, welche den neuen Ladepark direkt getestet und um wertvolle POI-Daten angereichert hat.

«Die Kombination aus Tesla und Electra Lademöglichkeiten an beiden Fahrtrichtungen macht unseren Standort zu einem der leistungsstärksten Ladeparks an Autobahnnähe in der Schweiz. Als Eigentümerin von MY STOP ist es unser Anspruch, unseren Kundinnen und Kunden nicht nur eine angenehme Pause, sondern einen echten Mehrwert zu bieten – mit modernen, leistungsfähigen Ladeinfrastrukturen, die den steigenden Bedürfnissen der Elektromobilität gerecht werden», sagt Joerg Furrer, Eigentümer der Raststätte.

Mit dem neuen Standort im Knonaueramt markiert Electra einen wichtigen Meilenstein: Es ist die erste Autobahn-Schnellladestation des Unternehmens in der Schweiz.

Medienkontakt: Brand Affairs AG, Mischa Keller Telefon: +41 79 380 95 86 mischa.keller@brandaffairs.ch