Erfolgsmarke 60 seconds to napoli eröffnet ersten Schweizer Store in Zürich

Erfolgsmarke 60 seconds to napoli eröffnet ersten Schweizer Standort in Zürich

Zürich, 9. Dezember 2025 – Die international preisgekrönte Pizzamarke 60 seconds to napoli kommt in die Schweiz. Am 13. Dezember 2025 öffnet das Unternehmen seinen ersten Schweizer Store an der Kasernenstrasse 77A in Zürich. Der neue Standort markiert den Start einer geplanten Expansion in weitere Schweizer Städte und bringt eine der weltweit besten neapolitanischen Pizzen erstmals in die Limmatstadt.

Seit seiner Gründung 2019 besticht das Unternehmen 60 seconds to napoli durch kompromisslose Produktqualität und traditionelle italienische Handwerkskunst. Mit der Eröffnung des ersten Schweizer Standorts begibt sich die Erfolgsmarke auf Expansionskurs und schafft damit an zentraler Lage in Zürich eine neue Adresse für authentische neapolitanische Pizza.

“Zürich ist für uns der ideale Startpunkt: eine Stadt mit hoher gastronomischer Kompetenz, Qualitätsbewusstsein und urbanem Lebensgefühl. Wir freuen uns sehr, unser erstes Schweizer Restaurant hier zu eröffnen und den Gästen das neapolitanische Pizzaerlebnis zu bieten, das uns auszeichnet”, sagt Adrian Kuras, Geschäftsführer und Gründer von 60 seconds to napoli.

Authentische Neapel-Atmosphäre im Zentrum Zürichs

Auf insgesamt 500 Quadratmetern bietet das neue Restaurant im prominenten Kreis 4 90 Sitzplätze im Innenbereich sowie 120 Plätze auf einer weitläufigen Terrasse. Gäste erwartet ein gastronomisches Konzept, das traditionelle neapolitanische Handwerkskunst mit einer zeitgemässen, urbanen Ästhetik verbindet. Zwei originale 485-Grad-Izzo-Forni-Öfen aus Neapel, die offene Küche und ein Team aus erfahrenen, neapolitanischen Pizzabäckern sorgen für ein authentisches Geschmackserlebnis. Das Interior besticht überdies durch das neueste Storedesign der Marke, welches mit vereinzelten, roten Akzenten subtil auf den neu geschaffenen Bezug zur Schweiz hindeutet.

Ein gebührender Schweizer Auftakt mit der Zürich-Special-Pizza

Die vielfältige Auswahl an neapolitanischen Pizzen von 60 seconds to napoli wird am neuen Zürcher Standort durch ein exklusives Zürich-Special ergänzt. Die neue Kreation mit Zürcher Raclettekäse, Rösti, Parmaschinken und einer Gewürzgurke kombiniert traditionelle italienische Handwerkskunst mit traditionellen Schweizer Zutaten und wird klassisch mit einem Racler final angerichtet. Der Preis beträgt CHF 24.90.

Über 60 seconds to napoli

60 seconds to napoli bringt die authentische neapolitanische Pizza in die Schweiz. Mit 72 Stunden Teigruhe und nur 60 Sekunden Backzeit bei 485 Grad steht die moderne Gastronomiemarke für Qualität, Innovation und Leidenschaft. Seit der Gründung 2019 in Dortmund wächst die Marke rasant und hat sich als führende Adresse für authentische italienische Pizza etabliert. Demnächst eröffnet der erste Standort in der Schweiz. Die moderne Gastronomiemarke begeistert ihre Gäste nicht nur mit kulinarischen Highlights, sondern auch mit kreativen Marketingprojekten und Kooperationen. 60 seconds to napoli ist eine Tochtergesellschaft der Gustoso Gruppe GmbH. Weitere Informationen unter: https://60secondstonapoli.de/

