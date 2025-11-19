bop Communications

Salar Bahrampoori läutet mit «Skischule Salar» den Winter ein

Auf die Skier, fertig, los: In der zweiten Staffel von «Skischule Salar» wagen sich Prominente mit Salar Bahrampoori erneut auf die Piste.

«Skischule Salar» ab 28. November

Persönlich, sportlich, echt: Salar Bahrampoori läutet mit «Skischule Salar» den Winter ein

Zürich, 19. November 2025: Auf die Skier, fertig, los: In der zweiten Staffel von «Skischule Salar» wagen sich Prominente mit Salar Bahrampoori erneut auf die Piste - diesmal im Skigebiet Arosa Lenzerheide. Neben viel Ski-Spass stehen auch persönliche Gespräche im Mittelpunkt. Ab 28. November auf Joyn und ab 05. Dezember in SAT.1 Schweiz.

Salar Bahrampoori ist nicht nur ein beliebter Moderator in der Schweizer TV-Landschaft, sondern auch ein erfahrener Schneesportler und Skilehrer: In « Skischule Salar» lädt er seine prominenten Gäste zu einem besonderen Erlebnis im Schnee ein. Inmitten der eindrucksvollen Bergwelt von Arosa Lenzerheide verbindet er Skiunterricht mit persönlichen Begegnungen. Auf dem Sessellift und auf der Sonnenterrasse beim Mittagessen entstehen Gespräche, die mal kurzweilig-unterhaltsam, mal überraschend und tiefgründig sind. Auf der Piste hingegen steht das fahrerische Können im Mittelpunkt – und Salar hat für seine «SchülerInnen» stets den einen oder anderen hilfreichen Tipp parat. Salar beweist als erfahrener Skilehrer dabei ein gutes Gespür für seine Gäste und dafür, was er ihnen auf der Piste zumuten darf.

In den vier neuen Folgen treffen sportlicher Ehrgeiz, Humor und Emotionen aufeinander: Zum Auftakt wagt sich Spitzenkoch Andreas Caminada auf die Pisten von Arosa und zeigt, dass es auch abseits der Küche auf Präzision, Timing und Gefühl ankommt. Beni Huggel erinnert sich auf der Lenzerheide an prägende Momente seiner Fussballkarriere und beweist, dass er auch beim Skifahren auf Ehrgeiz und Technik setzt. Mit Francine Jordi wird es persönlich und charmant zugleich: Sie will ihre Technik verfeinern und dabei im Idealfall auch noch eine gute Figur auf der Piste machen – und sie spricht offen über Themen, die sie bewegen. Zum Abschluss sorgt Trauffer für Action und Tiefgang zugleich: Zwischen rasanten Schwüngen und ehrlichen Gesprächen zeigt der Musiker, was wirklich hinter seinem Erfolg steckt.

Salar Bahrampoori spricht mit spürbarer Begeisterung über die zweite Staffel: «Für mich war es eine richtig schöne Zeit im Schnee: grossartige Gäste, ehrliche Gespräche und diese atemberaubende Bergkulisse. Genau das macht für mich den Zauber von ‹Skischule Salar› aus, und ich glaube, das wird man auch auf dem Bildschirm spüren.»

Die Sendung verspricht nicht nur sportliche Action, sondern auch spannende Einblicke und authentische Begegnungen – ein winterliches Highlight für alle Ski- und TV-Fans. Ab 28. November auf Joyn und ab 05. Dezember in SAT.1 Schweiz.

Episodenguide

Folge 01: Andreas Caminada | ab 28.11. auf Joyn, am 05.12. in SAT.1

Beim Skiunterricht mit Salar Bahrampoori zeigt sich: Auch abseits der Küche kommt es auf Präzision, Timing und Gefühl an. Ob sich Andreas Caminada auf den Hängen von Arosa genauso souverän bewegt wie in seiner Küche?

Folge 02: Beni Huggel | ab 28.11. auf Joyn, am 12.12. in SAT.1

In dieser Episode öffnet Beni Huggel ein Kapitel seiner Vergangenheit und gewährt einen persönlichen Blick hinter die Kulissen seiner Fussballkarriere. Die Lenzerheide ist für ihn wie eine zweite Heimat. Doch was passiert, wenn der Ex-Profi nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern auf der Piste steht? Hier zeigt sich, wie viel Ehrgeiz und Technik er immer noch in sich trägt.

Folge 03: Francine Jordi | ab 28.11. auf Joyn, am 23.12. in SAT.1

In dieser Episode stellt die bekannte Sängerin Salar vor eine ganz besondere Herausforderung: Sie möchte nicht nur ihre Technik perfektionieren, sondern dabei auch mit Stil und Eleganz auf der Piste überzeugen. Zwischen Schwüngen und Spass gewährt Francine einen sehr persönlichen Einblick in ihr Leben und spricht über Themen, die sie tief berühren.

Folge 04: Trauffer | ab 28.11 auf Joyn, am 26.12. in SAT.1

Trauffer und Salar liefern sich nicht nur rasante Schwünge und Jumps, sondern tauchen auch tief in persönliche Gespräche ein. Ein Skiunterricht, der mehr bietet als nur Technik. Trauffer öffnet sein Herz und zeigt, was wirklich hinter seinem Erfolg steckt.

SALAR BAHRAMPOORI

Salar Bahrampoori ist ein iranisch-schweizerischer Moderator, Journalist und diplomierter Schneesportlehrer. Aufgewachsen in Chur, entwickelte er schon früh eine Leidenschaft für das Skifahren.

Mit 21 Jahren begann seine Medienkarriere beim Musiksender VIVA Schweiz. Im Jahr 2013 wechselte er als Moderator und Reporter von «G&G – Gesichter und Geschichten» und dem Automagazin Tacho zum SRF. Aufsehen erregte er im Jahr 2019 mit der zweiteiligen DOK-Serie «Salars Reise zu seinen iranischen Wurzeln». 2020 übernahm Salar Bahrampoori gemeinsam mit Fabienne Gyr die Moderation der Samstagabendsendung «SRF bi de Lüt – Live» und ist seit 2024 mit Fabian Zbinden Host des Koch-Talks KochBar in SAT.1 Schweiz. Salar ist wieder vermehrt unternehmerisch tätig. Er hat kürzlich seine Hundesitting App “Liesl” auf den Markt gebracht. (https://www.liesl.ch)

