Erstmals alle dynamischen Tarife der Schweiz im Überblick

Zürich, 18. November 2025 - Ab sofort bietet SmartGridready als erster Schweizer Akteur eine umfassende Übersicht sämtlicher dynamischer Stromtarife aller Schweizer Stromversorger auf seiner Website an. Damit erhalten Energieplaner, Installateure und Endverbraucher alle relevanten Informationen, um die zukunftsweisenden Tarifmodelle einfach und nahtlos in Energiemanagementsysteme (EMS) zu integrieren und davon zu profitieren.

Interaktiver Überblick und direkte Nutzbarkeit

Wer bietet dynamische Tarife und wo kann ich von ihnen profitieren? Welche Anforderungen setzen die Tarifmodelle voraus? All diese Fragen beantwortet SmartGridready ab sofort mit einer interaktiven Karte unter: https://smartgridready.ch/loesungen/dynamischetarife

Die Karte verfügt über eine Suchfunktion, um schnell herauszufinden, ob im betreffenden Gebiet bereits dynamische Tarife existieren. Direkt in der Karte sind sämtliche Informationen zu den Tarifen hinterlegt. Zusätzlich finden sich alle wichtigen Dokumente, Links und technischen Informationen für die Integration in EMS-Systeme. Das Gebäudelabel von SmartGridready garantiert zudem, dass die Systeme optimal von den dynamischen Tarifen profitieren können.

Konformität und Kennzeichnung

Sämtliche veröffentlichten dynamischen Tarife werden von SmartGridready auf ihre Konformität gemäss dem Handbuch «Dynamische Tarife» des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) geprüft. Sobald ein Tarif als VSE-konform gilt, wird dieser künftig auf der Plattform entsprechend hervorgehoben und als „SmartGridready“ gekennzeichnet.

Mitwirkung der Energieversorger gefragt

Die Aktualität der Tarife auf der interaktiven Karte lebt von der Mitarbeit der Energieversorger. Sie sind herzlich eingeladen, ihre dynamischen Tarife direkt über das untenstehende Formular zu melden.

Über SmartGridready

SmartGridready ist ein unabhängiger Schweizer Verein mit Sitz in Zürich, der die Energiewende durch intelligente Vernetzung vorantreibt. Wir fördern standardisierte, einfache Kommunikation zwischen Produkten, Gebäuden und Verteilnetzen. Mit unseren Gebäude- und Produktlabels zeichnen wir innovative, netzdienliche Gebäude und Technologien aus. So unterstützen wir Netzbetreiber*innen, Immobilieninvestor*innen und Hersteller*innen dabei, den Netzausbau zu optimieren, langfristig Energiekosten zu senken und Marktchancen zu nutzen.

Der Auftrag zur Gründung einer Trägerschaft mit dem Ziel, das Label SmartGridready aufzubauen und einzuführen, erfolgte durch den Verein SmartGrid Schweiz (VSGS) und die Konferenz der Gebäudetechnikverbände (KGTV). SmartGridready wird von EnergieSchweiz unterstützt und zählt heute namhafte Mitglieder aus der Energie- und Immobilienbranche, darunter Netzbetreiber, Technologieanbieter, Verbände und Immobilienunternehmen.