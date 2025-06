Hisense Group

Sehen Sie die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ live und kostenlos auf Hisense Smart TVs

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, bietet als offizieller Partner den Nutzern auf der ganzen Welt kostenlosen Zugang zu den Live-Spielen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ über seine mit VIDAA betriebenen Fernsehgeräte.

Über eine spezielle Kampagnenseite auf dem VIDAA-Startbildschirm können die Nutzer in Zusammenarbeit mit DAZN jedes Live-Spiel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ kostenlos verfolgen. Fans müssen sich lediglich mit einer E-Mail und einem Passwort registrieren – eine Zahlung ist nicht erforderlich – um das Turnier über die DAZN-App zu verfolgen, die auf den meisten Smart-TVs von Hisense und Toshiba weltweit verfügbar ist.

Zusätzlich zur Live-Übertragung von Spielen bietet die Kampagne Echtzeitdaten, interaktive Tippspiele, Mannschaftsranglisten und Spielpläne, sodass die Fans bequem von zu Hause aus ein noch intensiveres und interessanteres Fernseherlebnis haben.

Die Kampagnenseite bietet den Nutzern Zugang zu Live-Spielen, Tippspielen und anderen interaktiven Funktionen auf allen Hisense- und Toshiba-Smart-TV-Geräten weltweit, die das VIDAA-System unterstützen, außer in Japan, wo Hisense- und REGZA-Produkte verkauft werden. In Japan können die Nutzer die Spiele direkt über die DAZN-App verfolgen. Bitte beachten: Der DAZN-Dienst ist in Festlandchina, in der DVRK und in Russland nicht verfügbar.

Diese Initiative spiegelt das fortwährende Engagement von Hisense wider, Sportunterhaltung durch intelligente Technologie zu bereichern und den Fans weltweit eine nahtlose Möglichkeit zu bieten, eines der prestigeträchtigsten Fußballturniere des Jahres zu verfolgen.

Das kostenlose Erlebnis wird während des gesamten Turniers bis Juli 2025 verfügbar sein.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den zweiten Platz bei den Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022-2024), und bei den 100-Zoll-Fernsehern und größeren Bildschirmen ist Hisense die Nummer eins (2023-2025Q1). Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2710261/image_5006806_10992727.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sehen-sie-die-fifa-klub-weltmeisterschaft-2025-live-und-kostenlos-auf-hisense-smart-tvs-302485719.html