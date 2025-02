Photobastei Zürich

Microdosing - Einblicke in Forschung und Praxis

Substanzen Jetzt. - eine Veranstaltungsreihe in der Photobastei Zürich

Microdosing:

Einblicke in Forschung und Praxis

Was steckt hinter dem Hype um Microdosing? Ist es tatsächlich wirksam oder nur ein Placebo? Der Psychiater Jonas Montagna spricht über die aktuelle Forschung und praktische Erfahrungen und diskutiert mit dem Publikum.

Microdosing – ein wirkungsloser Trend oder ein echter Gamechanger? Dr. Jonas Montagna, Psychiater bei der ARUD und spezialisiert auf die Behandlung von Substanzgebrauchsstörungen, gibt an diesem Abend einen umfassenden Einblick in die Welt des Microdosings. Er beleuchtet die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, erklärt, wie Microdosing in der Praxis angewendet wird, und zeigt auf, welche Chancen und Herausforderungen damit verbunden sind. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit für Fragen und einen offenen Austausch zusammen mit dem Publikum. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten – es sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Dr. Jonas Montagna ist Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie FMH, selbständig und bei der ARUD in Zürich, spezialisiert auf die Behandlung von Substanzgebrauchsstörungen.

Diesen Mittwoch, 26. Februar, 19.00 Uhr

Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich, 19.00 Uhr

Eintritt: Prix Libre

Substanzen Jetzt.

ist eine Veranstaltungsreihe der Gesellschaft zur Erweiterung des Bewusstseins, des Projekts « substanzielles.ch» und der Photobastei. Jeden letzten Mittwoch im Monat.

Psychoaktive Substanzen sind in aller Munde. Es herrscht geradezu ein Hype um Psychedelika – nicht nur als Freizeit- und Partydrogen. Sie erleben auch eine Renaissance als neue und wirksame therapeutische Mittel. Die Veranstaltungsreihe «Substanzen jetzt.» beleuchtet Psychedelika aus verschiedenen Blickwinkeln. Expert:innen aus Medizin, Psychotherapie, Philosophie, Soziologie sowie Untergrund-Pionier:innen und User:innen geben Auskunft. Wie funktioniert Microdosing? Wie wirken Psychedelika in der Therapie? Gibt es wirklich «bad trips»? Welchen Effekt haben diese Substanzen in der zweiten Lebenshälfte? Oder gar am Lebensende? Was bedeutet Bewusstseinserweiterung? Und wie sähe eine vernünftige Gesetzgebung aus? Um diese Fragen geht es in «Substanzen jetzt.»

Die weiteren Veranstaltungen:

Mittwoch, 26. März

Psychedelika in der Therapie: Durchbruch oder Hype?

Mittwoch, 30. April

Psychedelische Settings: Wie gelingt Konsum?

Mittwoch, 28. Mai

Is there a bad trip? What psychedelic experiences can teach us.

