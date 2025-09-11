bop Communications

«Architektour»: unterwegs zu den schönsten Häusern der Schweiz

Verborgene Architekturjuwelen und exklusive Einblicke: «Architektour» öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben. Ab 19.09. bei Joyn und ab 26.09. in SAT.1 Schweiz.

Zürich, 11. September 2025 - In der Schweiz verbergen sich unzählige architektonische Bijoux . Architektin Manon Bigler und Architekturstudentin Laurine Grützmacher besuchen gemeinsam exklusive Häuser, gewähren überraschende Einblicke hinter sonst verschlossene Türen und machen Architektur erlebbar. Wer schon immer einmal einen Blick hinter die Fassade werfen wollte, ist bei „Architektour“ genau richtig. Ab 19.09. bei Joyn und ab 26.09. in SAT.1 Schweiz.

„Architektour“ lädt das Publikum auf eine Reise zu aussergewöhnlichen Häusern in der ganzen Schweiz ein. Im gemeinsamen Austausch führen Architektin Manon Bigler und Architekturstudentin Laurine Grützmacher durch die Liegenschaften, machen ihr Fachwissen erlebbar und teilen ihre Freude über architektonische Highlights.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf kreative Grundrisse, überraschende Materialien und clevere Raumlösungen freuen. Mal verspielt, mal streng, mal mutig – jedes Haus hat seine Eigenheiten. Manon und Laurine entdecken auch immer wieder überraschende Details, die erst auf den zweiten Blick erkennbar sind.

"Es ist sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich Leute wohnen, obwohl heute so vieles standardisiert ist", schwärmt Architektin Manon Bigler. "Ich bewundere diese Projekte für ihre Radikalität und den Mut, mit Konventionen zu brechen.“

„Architektour“: Episodenguide

Ab 19.09. auf Joyn, ab dem 26.09. um 20.00 Uhr in SAT.1 Schweiz

Episode 1: Erdhaus, Amden SG, ab 19.09. auf Joyn, am 26.09. in SAT.1 Schweiz

Unter einer Blumenwiese in Amden befindet sich das unkonventionelle Haus mit fliessenden, offenen Räumen und einer unerwarteten Grosszügigkeit. Für Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine ein besonderes Erlebnis hier übernachten zu können.

Episode 2: Haus Trancauna, Lumbrein GR , ab 19.09. auf Joyn, am 10.10. in SAT.1 Schweiz

In Lumbrein sind Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine begeistert von der Bauweise des Gebäudes, das mit Zurückhaltung die Berglandschaft in den Fokus stellt. Ein Haus ohne Kompromisse, das sich unauffällig-auffällig in die Landschaft integriert.

Episode 3: Casa Bianchi, Riva San Vitale TI, ab 19.09. auf Joyn, am 17.10. in SAT.1 Schweiz

Die Casa Bianchi ist ein architektonisches Highlight. Es ist das erste Haus, das Stararchitekt Mario Botta nach seinem Studium gebaut hat. Seine unverwechselbare Formsprache bringt Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine ins Schwärmen.

Episode 4: Gartenpavillon, Weinfelden TG, ab 19.09. auf Joyn, am 24.10. in SAT.1 Schweiz

Wohnen im Alter muss nicht verstaubt sein: In Weinfelden erleben Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine eine moderne Variante des «Stöckli» - einen Holzpavillon mitten im Garten, der die Bedürfnisse des Wohnens im Alter elegant und stylisch abdeckt.

Episode 5: Villa Kolb, Wermatswil ZH, ab 19.09. auf Joyn, am 31.10. in SAT.1 Schweiz

Ein kreisrunder Grundriss und das Gebäude ein vollflächig verglaster Zylinder mit Teich darin und drumherum; das Haus des Designers Otto Kolb sprengt die Vorstellungskraft und inspiriert Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine.

Episode 6: Einfamilienhaus, Binningen BS, ab 19.09. auf Joyn, am 07.11. in SAT.1 Schweiz

Im Wohnquartier in Binningen steht der introvertierte Bau, der im Innern mit Offenheit und einem Highlight überrascht. Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine sind begeistert vom klar erkennbaren Konzept des Hauses, das Natur und Modernität miteinander verbindet.

Episode 7: L House, Zürich ZH, ab 19.09. auf Joyn, am 14.11. in SAT.1 Schweiz

Der zweistöckige Eingangsbereich und die einzigartige Bibliothek im L House in Zürich beeindrucken Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine. Die Liegenschaft besticht aber auch durch ihre expressive Gestalt, die der Form des Grundstücks geschuldet ist.

Episode 8: Casa Romeo, San Nazzaro TI, ab 19.09. auf Joyn, am 21.11. in SAT.1 Schweiz

In diesem besonderen Haus im Tessin verändert sich die Stimmung je nach Tageszeit und Wetter. Dass die Aussicht auf den Lago Maggiore nur durch kleine Öffnungen ersichtlich ist, eröffnet Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine neue Perspektiven.

