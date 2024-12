TCL

TCL und NBCUniversal erweitern gemeinsam ihr Unterhaltungsangebot

London, Berlin und Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire)

Eine beeindruckende Zahl von NBCUniversal FAST-Kanälen kann jetzt kostenlos auf der werbefinanzierten Video-Streaming-Plattform TCL Channel abgerufen werden

TCL und NBCUniversal haben eine neue Vereinbarung angekündigt, die darauf abzielt, die Unterhaltungsmöglichkeiten für TCL-Zuschauer in ausgewählten Regionen zu verbessern. Diese Vereinbarung stellt die erste Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen dar und bringt eine Reihe kultiger NBCUniversal-Fernsehsendungen über die gebrandeten FAST-Kanäle zu den Zuschauerinnen und Zuschauern in Europa.

Mit einem Marktanteil von 12,5 % ist TCL die zweitgrößte TV-Marke der Welt und baut seine Position auf dem globalen TV-Markt weiter aus. Die Streaming-Plattform des Unternehmens, TCL Channel, hat eine beträchtliche Fangemeinde von mehr als 24 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit und bietet einem globalen Publikum eine breite Palette von Inhalten.

Kostenlose TV-Klassiker auf dem TCL Channel

Zuschauerinnen und Zuschauer in Regionen wie Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien können jetzt eine Auswahl an beliebten TV-Klassikern auf dem TCL Channel genießen. Die bei den Fans beliebten Reality-Shows und Serienhits wie „The Real Housewives", „Top Chef" und „Million Dollar Listing" sowie frühe TV-Klassiker wie „The Lone Ranger" sind jetzt auch für TCL-Zuschauerinnen und -Zuschauer leicht zugänglich.

Zugängliche FAST-Kanäle für Zuschauerinnen und Zuschauer in Europa:

1. Bionic Woman 2. Northern Exposure (nur in Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden) 3. Xena: Warrior Princess (nur in Großbritannien, Deutschland und Skandinavien) 4. The Real Housewives Channel (nur in Großbritannien und Deutschland) 5. Top Chef (nur in Großbritannien und Deutschland) 6. Million Dollar Listing (nur in Großbritannien) 7. Voltron (nur in Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden) 8. He-Man and the Masters of the Universe (nur in Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden) 9. She-Ra: Princess of Power (nur in Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden) 10. Lassie (nur in Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden) 11. The Lone Ranger (nur in Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden) 12. Ironside (nur in Deutschland) 13. Made in Chelsea (nur in Deutschland)

Gemeinsame Begeisterung und Ziele

Sowohl TCL als auch NBCUniversal haben ihre Begeisterung über die Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht. Howie Li, General Manager bei TCL FFalcon, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit NBCUniversal. Dies ist ein Anfang, und in Zukunft wollen wir mit NBCUniversal zusammenarbeiten, um mehr Inhalte für die TCL TV-Nutzerinnen und -Nutzer bereitzustellen und gleichzeitig unsere Angebote und Dienstleistungen für unsere Werbekunden zu verbessern."

„Wir freuen uns, mit TCL zusammenzuarbeiten und die FAST-Kanäle von NBCU mit unseren kultigen Drama-, Science-Fiction-, Reality- und Zeichentrickserien für Kinder dem TCL-Publikum in Europa zugänglich zu machen", sagte Rob Bell, Executive Vice President of Digital Distribution & Global Content Strategy bei NBCUniversal Global TV Distribution.

So erhalten Sie Ihre TCL Channel App:

Öffnen Sie Ihr TCL TV : Schalten Sie Ihren TCL-Fernseher ein.

: Schalten Sie Ihren TCL-Fernseher ein. Anmelden oder Registrieren : Melden Sie sich in der oberen linken Ecke an oder registrieren Sie sich (Konto erstellen).

: Melden Sie sich in der oberen linken Ecke an oder registrieren Sie sich (Konto erstellen). Navigieren Sie zu Ihren Apps : Suchen Sie auf der Startseite nach „Ihre Apps".

: Suchen Sie auf der Startseite nach „Ihre Apps". TCL Channel App finden : Wischen Sie nach rechts, bis Sie die TCL Channel-App finden.

: Wischen Sie nach rechts, bis Sie die TCL Channel-App finden. Öffnen Sie die App: Klicken Sie, um die App zu öffnen und kostenlose Inhalte zu genießen.

Informationen zu TCL Elektronik und TCL Channel

TCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Unterhaltungselektronikmarke und führend in der weltweiten Fernsehbranche. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und Smartglasses bis hin zu kommerziellen Displays.

Informationen zu NBCUniversal Global TV Distribution

NBCUniversal Global TV Distribution ist verantwortlich für die Lizenzierung und den Vertrieb von NBCUniversal-Produkten für alle Formen des Fernsehens und neue Medienplattformen in den USA, Kanada und in über 200 internationalen Territorien. Das Content-Portfolio von NBCUniversal umfasst eine umfangreiche und vielfältige Bibliothek mit mehr als 6.500 Spielfilmen und 170.000 TV-Episoden, darunter aktuelle und klassische Titel, Non-Scripted-Programme, Kinder, Sport, Nachrichten, Lang- und Kurzfilme von Universal Pictures, Focus Features, Universal Television, UCP, Universal International Studios, Sky Studios, Universal Television Alternative Studio, NBC Late Night Properties, DreamWorks Animation, Telemundo und mehr sowie lokal produzierte Inhalte aus aller Welt. Global TV Distribution ist eine Abteilung von Comcast NBCUniversal.

