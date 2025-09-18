Naomi Lareine zurück bei Tricked: Mehr Schmerz, mehr Chaos, mehr Abenteuer

bop Communications

Naomi Lareine ist zurück. In der neuen Staffel von Tricked warten schmerzhafte Spiele, eine einsame Insel und ein Geburtstags-Fail mit Loco Escrito. Und das ist noch längst nicht alles. Ab 28. September bei Joyn und ab 05. Oktober auf ProSieben Schweiz.

Staffel zwei startet am 28. September

Zürich, 18. September - Naomi Lareine ist zurück. In der neuen Staffel von Tricked warten schmerzhafte Spiele, eine einsame Insel und ein Geburtstags-Fail mit Loco Escrito. Und das ist noch längst nicht alles. Ab 28. September bei Joyn und ab 05. Oktober auf ProSieben Schweiz.

Tricked geht in die zweite Runde: Naomi Lareine zeigt erneut, dass sie vor nichts zurückschreckt. In Staffel zwei legt die Musikerin noch eine Schippe drauf: schmerzhafte Spiele, Fake-Partys, wilde Festival-Challenges und ein unerwartetes Survival-Abenteuer auf einer einsamen Insel in Indonesien. Immer mit dabei: jede Menge Plot Twists, die Naomi und ihre Crew gnadenlos aus der Komfortzone werfen.

Die neue Staffel legt die Messlatte noch höher: Naomi wird beim Openair Gampel von Tätowiererin Sara Fleur in ein verrücktes Spiel verwickelt, im „Tempel des Schmerzes“ von ZZ Ampero auf eine harte Probe gestellt und direkt aus dem Alltag in ein Abenteuer auf einer einsamen Insel katapultiert. Dort kämpft sie in gleich zwei Episoden mit den Tücken der Wildnis, erlebt eine ungemütliche Nacht unter freiem Himmel und stellt sich gemeinsam mit Survival-Buddy Ketelby James schwierigen Prüfungen.

Natürlich darf auch der typische Tricked-Humor nicht fehlen: Gemeinsam mit Latin-Star Loco Escrito führt Naomi in einer weiteren Folge die Rapper L Loko und Drini an der vermeintlichen Geburtstagsparty von Lara gekonnt hinters Licht. Doch egal ob Festival, Tempel oder Insel – am Ende gilt immer: Nichts läuft, wie es scheint.

Ausstrahlung und Episoden

Die zweite Staffel von Tricked läuft ab dem 28. September exklusiv auf Joyn und ab dem 05. Oktober auf ProSieben Schweiz jeweils am Sonntag um 18.00 Uhr.

Episode 1 – Gampel Gamble

Ab 28.09. bei Joyn, am 05.10. auf ProSieben Schweiz

Openair Gampel und jede Menge Chaos: Naomi wird von Tätowiererin Sara Fleur überrascht und in ein Spiel über fünf wilde Runden verwickelt. Es geht um spontane Raps, fragwürdige Promi-Bonus Peinlichkeiten und eine Aufgabe, die wortwörtlich unter die Haut geht! Gampel Gamble: Plot Twists, Cringe-Momente und ein grosses Finale sind garantiert!

Episode 2 – Fist of ZZ

Ab 28. 09. bei Joyn, am 12.10. auf ProSieben Schweiz

Naomi Lareine trifft auf Onix, Sero und Cisa – und landet mitten im Tempel des Schmerzes. Dort wartet ZZ Ampero mit Spielen, die garantiert weh tun und jede Menge Schadenfreude versprechen. Gelacht wird hier nur auf eigene Gefahr, und am Ende zählt nur eines: Wer leidet am schönsten?

Episode 3 – Survival Part 1

Ab 28. 09. bei Joyn, am 19.10. auf ProSieben Schweiz

Vom Auftritt an der Frauen-EM in Bern direkt ins nächste Abenteuer: Naomi wird mitten aus ihrem Alltag gerissen und landet fernab der Zivilisation. Outdoor-Challenges und eine einsame Insel erwarten sie – nichts erinnert hier an Komfort. Für Naomi beginnt ein Survival-Abenteuer, dass sie an ihre Grenzen bringt.

Episode 4 – Survival Part 2

Ab 28. 09. bei Joyn, am 26.10. auf ProSieben Schweiz

Nach einer ungemütlichen Nacht auf der Insel bekommt Naomi überraschend Unterstützung. Auf sie und ihren neuen Survival-Buddy warten schwierige Aufgaben am Strand, doch die letzte finale Survival Challenge kostet sie den letzten Nerv. Entkommt Naomi von der einsamen Insel?

Episode 5 – L Loko & Drini

Ab 28. 09. bei Joyn, am 02.11. auf ProSieben Schweiz

Heute wird’s richtig Loco. Gemeinsam mit Loco Escrito tricked Naomi die Rapper L Loko und Drini. An der achtzehnten Geburtstagsparty von Lara sollen die beiden Rapper die Überraschungsgäste sein und eine Live-Show performen, doch die ganze Party ist inszeniert und der Auftritt der Rapper löst alles andere als Freude aus.

Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG ist einer der führenden Anbieter für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Mit den TV-Sendern SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und dem Schweizer Sender Puls 8 sowie der Streaming- Plattform Joyn erreicht Seven.One ein breites Publikum in der Schweiz und produziert exklusiven Schweizer Content für ProSieben und SAT.1 Schweiz.

JOYN SCHWEIZ Joyn Schweiz ist die erste Wahl für Live-TV und On-Demand Content. Mit über 130 Sendern und 27 Mediatheken bietet Joyn ein vielfältiges Angebot von fesselnder Comedy über packende Reality und spannende Fiction bis hin zu emotionalen Shows. Alles kostenlos und bequem an einem Ort verfügbar. Für weitere Informationen werden Sie Teil der Joyn-Community auf www.Joyn.ch und auf unseren Social-Media-Kanälen.

