Ausstrahlung im Landeskanal: Besuch von Papst Johannes Paul II. im Fürstentum Liechtenstein
Vaduz (ots)
Am 8. September 1985 besuchte Papst Johannes Paul II. das Fürstentum Liechtenstein. Da sich sein Besuch heuer zum vierzigsten Mal jährt, wird auf dem Landeskanal ein Film der Messe, die er im Sportpark Eschen/Mauren hielt, an folgenden Daten ausgestrahlt:
Samstag, 6. September 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr
Sonntag, 7. September 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr
Montag, 8. September 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr
