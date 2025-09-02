PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Ausstrahlung im Landeskanal: Besuch von Papst Johannes Paul II. im Fürstentum Liechtenstein

Vaduz (ots)

Am 8. September 1985 besuchte Papst Johannes Paul II. das Fürstentum Liechtenstein. Da sich sein Besuch heuer zum vierzigsten Mal jährt, wird auf dem Landeskanal ein Film der Messe, die er im Sportpark Eschen/Mauren hielt, an folgenden Daten ausgestrahlt:

Samstag, 6. September 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr

Sonntag, 7. September 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr

Montag, 8. September 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr

Pressekontakt:

Information und Kommunikation der Regierung
Martin Matt
T +423 236 67 22
Martin.Matt@regierung.li

