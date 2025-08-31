bop Communications

Bilanz – 50 Jahre Jazz Festival Willisau

Ein Dokument

Die Jubiläumsausgabe des Jazz Festival Willisau war ein voller Erfolg: Mit gesteigerten Besucherzahlen, grosser Begeisterung im Publikum und einer rundum positiven Atmosphäre konnte das Festival seine 50-jährige Geschichte würdig feiern. Besonders der Freitagabend ragte heraus – die Festhalle Willisau war brechend voll, die Stimmung elektrisierend.

Vielfältige musikalische Höhepunkte

Musikalisch bot das Festival zahlreiche Höhepunkte: Ubac mit der jungen Pianistin Myslaure Augustin überraschte als erfrischend eingespieltes Trio, obwohl es zum ersten Mal live auftrat. Der in Genf aufgewachsene Tenorsaxophonist Ohad Talmor begeisterte mit seinem Projekt Back to Land, das unveröffentlichte Kompositionen von Ornette Coleman zum Klingen brachte.

Am Samstagnachmittag sorgten die Duos MUSHO sowie Matthew Herbert und Julian Sartorius für Kontraste. Während Sofia Jernberg und Alexander Hawkins mit zarten und filigranen Klängen für feine Zwischentöne sorgten, beeindruckten Herbert und Sartorius mit einem kraftvollen und intensiven Dialog. Das Savannah Harris Trio überzeugte mit einem Zusammenspiel, das zugleich perfekt aufeinander abgestimmt, virtuos und von spielerischer Leichtigkeit geprägt war.

Kreativer Schmelztiegel im Festivalclub

Auch der Festivalclub Late Spot erwies sich als Ort kreativer Energie: Am Freitag entfachte die Zürcher Style Bakery ein furioses Freestyle-Fest mit MCs in verschiedenen Sprachen und präsentierte mit der Lausanner Sängerin und Swiss Music Award-Gewinnerin Nnavy eine herausragende Gastsängerin.

Positives Fazit und Blick nach vorn

Festivalleiter Arno Troxler zieht eine sehr erfreuliche Bilanz: Ein vielseitiges und aktuelles Programm, ein begeistertes und zahlreiches Publikum sowie die entspannte und friedliche Stimmung auf dem Gelände machten die Jubiläumsausgabe zu einem unvergesslichen Fest der Musik und der Begegnung. Insgesamt verzeichnete das Festival eine Publikumssteigerung von etwas mehr als zehn Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Dies ist ein besonders erfreuliches Zeichen für die ungebrochene Anziehungskraft und die Zukunft des Jazz Festival Willisau.

Über das Jazz Festival Willisau Das Jazz Festival Willisau gehört seit 1975 zu den international anerkannten Plattformen für zeitgenössischen Jazz und improvisierte Musik. Gegründet vom damaligen Festivalleiter Niklaus Troxler, hat es sich vom lokalen Konzertformat zu einem bedeutenden Treffpunkt für Musikliebhaber und internationale Künstlerpersönlichkeiten entwickelt. Seit 2010 führt Arno Troxler die Festivaltradition mit frischen Impulsen weiter. Das Festival bleibt seiner Wurzel im Free Jazz treu und bietet gleichzeitig Raum für aktuelle Strömungen. Das Willisau Jazz Archive der Hochschule Luzern dokumentiert die Geschichte des Festivals umfassend – mit Fotos, Konzertmitschnitten, Presseberichten und mehr unter www.willisaujazzarchive.ch.

Marco Sieber Produktionsleiter Jazz Festival Willisau +41 79 240 63 66 marcosieber@jazzfestivalwillisau.ch