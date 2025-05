bop Communications

«Originals» mit Noah Bachofen und Nico Franzoni startet am 15. Mai

«Originals» mit Noah Bachofen und Nico Franzoni

Zwei Freunde, ein Fiat Panda und eine grosse Portion Italien: In der neuen Show «Originals» begeben sich Koch Noah Bachofen und sein Podcast-Kollege Nico Franzoni auf eine kulinarische Reise durch Bella Italia – voller Geschmack, Geschichten und Emotionen. Die Serie startet am 15. Mai auf Joyn und ist ab dem 30. Mai auch in SAT.1 Schweiz zu sehen.

Kulinarisch, chaotisch, charmant: Noah und Nico auf Genussreise in Italien

Zürich, 09. Mai 2025 – Zwei Freunde, ein Fiat Panda und ganz viel Essen: In «Originals» geht Koch Noah Bachofen mit Podcast-Buddy Nico Franzoni auf kulinarische Entdeckungsreise durch Italien – zwischen Tiramisu, Chaos und viel Amore. Ab 15. Mai auf Joyn und ab 30. Mai in SAT.1 Schweiz.

Was passiert, wenn ein passionierter Koch und sein neugieriger Podcast-Buddy gemeinsam nach den Ursprüngen italienischer Food-Klassiker suchen? Wo Nico auftaucht, und Noah kocht, bleibt garantiert kein Teller leer – und kein Auge trocken.

In der neuen Reisedokumentation «Originals» nimmt das ungleiche, aber umso unterhaltsamere Duo Noah Bachofen und Nico Franzoni das Publikum mit auf einen kulinarischen Roadtrip durch Italien.

Von Zürich bis Napoli folgen die beiden dem guten Geschmack – und ihrem Bauchgefühl. Gemeinsam treffen sie lokale Küchenlegenden und lassen sich in die Welt von Parmesan, Olivenöl und Pizza einweihen, immer mit einem Schuss Humor und einer Prise Selbstironie.

„Bei «Originals» geht es nicht nur um Rezepte, es geht um Begegnungen.“

„Bei «Originals» geht es nicht nur um Rezepte, es geht um Begegnungen. Um Menschen, Geschichten, echtes Handwerk. Und um Nico, der beim Kochen fast genauso viel lernt wie ich beim Zugfahren“, sagt Noah Bachofen mit einem Augenzwinkern.

Nico Franzoni haben es neben dem wunderschönen Land auch die Menschen angetan: „Ein Roadtrip durch Italien ist immer eine gute Idee, aber mit Noah als Food-Profi an meiner Seite und durch die Augen der Locals habe ich das Land nochmal neu entdeckt.“

Ob beim Autostopp, bei der Käsereifung in Parma oder der Pizza-Lieferung in Napoli: Die Reise bleibt eine Wundertüte. «Originals» zeigt Italien, wie man es nur erlebt, wenn man sich treiben lässt; mit offenen Augen, leerem Magen und vollem Herzen.

Die Sendung wird von Birra Moretti unterstützt und ist ab dem 15. Mai auf Joyn, sowie ab dem 30. Mai jeweils freitags um 19.45 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.

Episodenguide

Episode 1: Ab 15. Mai auf Joyn | am 30. Mai in SAT.1: Tiramisu und Treviso

Noah und Nico beschliessen spontan, auf kulinarische Entdeckungsreise zu gehen. Von Zürich über Milano bis nach Treviso. Mit schrägen Umwegen, charmanten Begegnungen und jeder Menge Tiramisu – ein Roadtrip, wie ihn nur dieses Duo erleben kann.

Episode 2: Ab 22. Mai auf Joyn | am 06. Juni in SAT.1: Parmigiano und Palaver

Autostopp, Parmesan und ein bisschen Chaos! Noah und Nico trampen von Treviso nach Parma, entdecken die Kunst des Käses, entspannen im Spa und kochen mit der legendären Nonna Carla – und das alles mit jeder Menge Herz und Humor.

Episode 3: Ab 29. Mai auf Joyn | am 13. Juni in SAT.1: Panda und Vino

Nico und Noah fahren mit dem Fiat Panda durch Italien – bis zu einer Panne. Beim Kaffee mit dem Mechaniker erfahren sie: Reparatur dauert. Also besuchen sie eine Olivenöl- und Weinproduktion. In Orvieto kochen sie selbst und geniessen den Abend.

Episode 4: Ab 05. Juni auf Joyn | am 20. Juni in SAT.1: Pizza und Romantik

Letzter Halt: Napoli! Nach einer Nachricht vom Mechaniker geht’s mit dem Zug weiter. Mit Antonia entdecken sie die Stadt, backen Pizza, liefern diese mehr oder weniger erfolgreich ans Meer – und lassen die Reise beim Sonnenuntergang am Strand ausklingen.

NOAH BACHOFEN

Die Begeisterung für gute, frische Lebensmittel und deren Zubereitung entdeckte Noah Bachofen bereits in seiner Kindheit. Geboren und aufgewachsen in Netstal (GL), kann Noah bereits auf eine ungewöhnliche Karriere zurückblicken, die in einer Landbeiz begann und ihn später sowohl in eine Spitalküche als auch ins Sternerestaurant Magdalena in Rickenbach (SZ) führte. Der 29-Jährige begann schon früh damit, die Sozialen Medien für seine Kochleidenschaft zu nutzen – mit Erfolg: Auf Instagram hat der beliebte Koch inzwischen mehr als 170'000 Follower , 2023 wurde er mit dem Swiss Influencer Award ausgezeichnet. Darüber hinaus teilt er im Podcast «Zero Dosage», den er gemeinsam mit seinem Freund Nico Franzoni betreibt und in seinem Buch «Wäärli Guät» seine Leidenschaft mit einer stetig wachsenden Community.

NICO FRANZONI

Der Berner ist Podcaster und publizistischer Tausendsassa. Nach mehreren Jahren als Video-Producer bei watson.ch machte sich Nico Franzoni schnell einen Namen als schlagfertige Stimme. Heute steht er vor der Kamera, auf der Bühne – oder hinter dem Podcast-Mikrofon, unter anderem mit Noah Bachofen für «Zero Dosage». Mit einer grossen Portion Witz, einem feinen Gespür für gesellschaftliche Themen und dem Mut, auch mal anzuecken, erreicht Nico besonders ein junges, urbanes Publikum. Auf kulinarischem Terrain ist er eher der Beifahrer – dafür kommentiert er jede Pastasorte mit Stil und Selbstironie.

