Fürstentum Liechtenstein

Aussenministerin Hasler zu Arbeitsbesuch in Andorra

Vaduz (ots)

Am 23.-24. Januar besuchte Aussenministerin Dominique Hasler auf Einladung von Aussenministerin Imma Tor Faus Andorra. Im Mittelpunkt des Arbeitsgesprächs mit ihrer Amtskollegin standen die aktuelle geopolitische Lage, die Beziehungen zur EU sowie die Zusammenarbeit in internationalen Organisationen.

Europäische Integration von zentraler Bedeutung

Die andorranische Aussenministerin berichtete über die kürzlich abgeschlossenen Verhandlungen zum Assoziierungsabkommen zwischen Andorra, San Marino und der Europäischen Union. Vor diesem Hintergrund sind für Andorra die Erfahrungen Liechtensteins von besonderem Interesse. Regierungsrätin Dominique Hasler unterstrich, dass sich die nun 30-jährige Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum als die ideale Lösung für die Integration Liechtensteins in Europa erwiesen hat. Der EWR garantiert nicht nur wirtschaftlichen Wohlstand, sondern gibt Liechtenstein auch die Möglichkeit, sich als konstruktiver Partner in Europa zu positionieren. Regierungsrätin Dominique Hasler betonte: "Der EWR geht weit über ein Wirtschaftsabkommen hinaus. Die aktuell unsicheren Zeiten machen deutlich, wie wichtig die Einbindung in die europäische Wertegemeinschaft ist."

Konferenz zur europäischen Integration

Da auch für die andorranische Bevölkerung die Erfahrungen Liechtensteins interessant sind, nahmen Regierungsrätin Hasler, Pascal Schafhauser, Botschafter Liechtensteins bei der EU, und Romina Schobel, Stellvertretende Leiterin der Stabsstelle EWR, an einer öffentlichen Konferenz teil, an der sie über die positiven Entwicklungen in den letzten 30 Jahren berichteten und die Bevölkerung auch die Möglichkeit hatte, Fragen zu stellen. Die Konferenz stiess auf grosses Interesse und zeigte, wie wertvoll der Austausch gerade unter Kleinstaaten ist. Im Gegenzug konnte Liechtenstein beim Beitrittsprozess Liechtensteins zum IWF auf die Expertise Andorras zurückgreifen.

Vorbereitungen für die Europäischen Kleinstaatenspiele in vollem Gange

Im Rahmen ihres Besuchs in Andorra traf sich Regierungsrätin Hasler auch mit dem andorranischen Regierungschef Xavier Espot Zamora. Ein Treffen fand ebenfalls mit Mònica Bonell Tuset, Ministerin für Kultur, Jugend und Sport statt. Die andorranische Sportministerin berichtete dabei über die Vorbereitungen für die Europäischen Kleinstaatenspiele, die Ende Mai in Andorra stattfinden werden. Auch in dieser Ausgabe plant Liechtenstein, mit einer Delegation von Athletinnen und Athleten vielfältiger Sportarten vertreten zu sein.