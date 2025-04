bop Communications

«Kurds im Ohr»: Yoldaş und Serhat schicken sich wieder auf Mission Impossible

Zürich, 29. April 2025 - Die beiden Podcast-Legenden Yoldaş & Serhat sind zurück und spielen sich in der neuen Staffel von «Kurds im Ohr» wieder gegenseitig Streiche deluxe. Während sich einer in eine komplett neue Situation stürzen muss, funkt ihm der andere Anweisungen ins Ohr. Los geht’s am 5. Mai auf Joyn, und ab dem 12. Mai auf ProSieben Schweiz.

Das selbsternannte «erste kurdische Boygroup»-Podcast-Duo gibt in Staffel 2 wieder alles. Die Devise: It’s Payback-Time – denn Rache wird bekanntlich am besten kalt serviert. Auch diesmal sitzen sich die beiden gegenseitig im Ohr – neu mit Special Guests in jeder Folge. Mit jeder Menge Spontanität, viel Humor und einer guten Portion Schadenfreude schicken sie sich gegenseitig auf Missionen, bei denen nichts vorhersehbar ist. Die Anweisungen über Funk? Müssen befolgt werden – egal wie absurd. Danach wird getauscht. Und wer zu früh lacht, hat spätestens in der nächsten Runde ein Problem.

Yoldaş und Serhat über die Dreharbeiten: «Wir kennen uns schon ewig – deshalb wissen wir genau, wo beim anderen die Schmerzgrenze liegt. Damit zu spielen und uns gegenseitig aus der Komfortzone zu kicken, war mega spannend – und witzig sowieso.»

Episodenübersicht

Episode 1 | Sero for Safer Sex

ab 05. Mai auf Joyn | ab 12. Mai auf ProSieben Schweiz

Undercover-Action für Sero: In einer Fokusgruppe soll er ein neues Kondom testen – was die anderen nicht wissen, ist, dass Yosh und Ramin ihm live peinliche Befehle ins Ohr flüstern. Cringe-Moment garantiert – aber hey, Aufklärung muss auch mal unangenehm sein.

Episode 2 | Ich hau dich

ab 05. Mai auf Joyn | am 19. Mai auf ProSieben Schweiz

Für Yosh geht’s ab ins Paradies – ins Recycling Paradies in Spreitenbach, um genau zu sein. Sero und Ex-WG-Buddy Gilmar haben sich einen ganz besonderen Tag für ihn ausgedacht. Spoiler: Yosh kommt nur knapp einer Abreibung davon und zeigt, wie es bei ihm auf dem Dancefloor zu- und hergeht.

Episode 3 | All Eyes on Sero

ab 12. Mai auf Joyn | am 26. Mai auf ProSieben Schweiz

Chaos backstage beim EAZ-Konzert – zumindest war das der Plan. Doch plötzlich steht Sero allein da. Ob er es mit einem Tamburin schafft, die Crowd zu rocken? Wir werden’s sehen.

Episode 4 | Makler – Wohnst du noch oder schämst du schon?

ab 12. Mai auf Joyn | am 02. Juni auf ProSieben Schweiz

Yosh wird zum Fake-Makler mitten in Zürich. Die Wohnung? Nicht ganz normal. Die Interessent:innen? Ahnungslos. Die Mietkonditionen? Werden ihm live von Sero und Cisa ins Ohr diktiert. Cringe-Level: High.

Episode 5 | Baba Shrimps feat. DJ Sero

ab 12. Mai auf Joyn | am 9. Juni auf ProSieben Schweiz

Sero + Indie-Pop = ??? Genau deshalb schicken ihn Yosh und Cenk zum Interview mit Baba Shrimps. Eigentlich seriös – doch dann geht’s plötzlich nur noch um DJ Sero und seine legendären Remixes. Am Ende platzt nicht nur das Interview…Fremdscham garantiert.

Über die Sendung

«Kurds im Ohr» wurde von Black Frame Studios im Auftrag von ProSieben Schweiz produziert. Die ganze Staffel gibt’s ab dem 05. Mai auf Joyn und ab dem 12. Mai immer montags um 18.00 Uhr auf ProSieben Schweiz zu sehen.

Yoldaş Gündoğdu und Serhat Koca

Yoldaş (29) und Serhat (30), beide aus Winterthur, kennt man als Hosts des preisgekrönten Podcasts «Kurds & Bündig» – Gewinner der Suisse Podcast Awards 2024. Sie erzählen aus ihrem Alltag, kommentieren das Weltgeschehen und geben Stimmen Raum, die im Schweizer Mainstream oft zu kurz kommen. Zielgruppe? Migra-Kids und alle, deren Namen Word immer noch rot unterstreicht. Aber nicht nur. Seit 2024 sind sie mit ihrer Sendung «Kurds im Ohr» auch im TV zu sehen. Serhat arbeitet als Informatiker, Yoldaş ist Produzent beim SRF und studiert an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK).

JOYN

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt mehr als 50 Live-TV-Sender und rund 50’000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie “Forsthaus Rampensau”, Serien wie der SAT.1-Erfolg “Die Landarztpraxis”, zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Weitere Infos unter www.joyn.ch