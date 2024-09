Shanghai Electric

Die weltweit führenden industriellen Lösungen von Shanghai Electric auf der China International Industry Fair (CIIF) 2024

Shanghai Electric („das Unternehmen") (SEHK:2727, SSE:601727) stand im Rampenlicht der 24. China International Industry Fair (CIIF), einer der größten globalen Plattformen für Branchenakteure, auf der das Unternehmen den Besuchern seine Geschäftsstrategien und technologischen Fähigkeiten vorstellte, die dazu beitragen, die Entwicklung der Technologien von morgen zu beschleunigen.

In Anwesenheit des Vizepräsidenten des Unternehmens, Jia Tinggang, stellte Shanghai Electric SRunicloud 5.0 und seine industrielle Internetplattform 5.0 vor und kündigte gemeinsam mit Partnern aus der Industrie die „Joint Initiative for Industrial Digital Carbon Management Construction" (Gemeinsame Initiative für industrielles digitales Kohlenstoffmanagement im Bauwesen) an. Damit ist das Unternehmen in der Lage, ein neues Kapitel für das industrielle Internet-Ökosystem aufzuschlagen.

Zu den vier neuesten Vorzeigeprodukten, die auf der CIIF ausgestellt wurden, gehörten die integrierte Systemlösung für grünes Methanol, der weltweit größte Generator für schwimmende Offshore-Energieplattformen, ein KI-gestütztes Big Data Center mit der intelligenten Wartungsplattform SIMPLE für Gasturbinen und ein umweltfreundlicher elektrischer R290-Kältemittelkompressor mit hohem Wirkungsgrad für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb.

Auf dem Stand von Shanghai Electric wurden neue, hochmoderne Lösungen vorgestellt:

Energie: Globalen grünen Wandel ankurbeln

- Integriertes Wind-Solar-Speicher-Regulierungssystem: Shanghai Electric optimiert die Wind- und Solarstromerzeugung durch Koordination und Komplementarität auf hohem Niveau. Die hybride Energiespeicherung und Phasenmodifikatoren des Unternehmens befassen sich mit dem aktiven Stromverbrauch und der Blindleistungsunterstützung und stellen sicher, dass die neue Energieerzeugung messbar, steuerbar, stabil und rentabel ist.

- Integriertes Wasserstoffsystem: Shanghai Electric hat ein umfassendes Wasserstoff-Energiesystem entwickelt, das Produktion, Speicherung, Betankung und Nutzung umfasst. Das Unternehmen nutzt modernste alkalische und PEM-Wasserelektrolyse-Technologien und bietet integrierte Lösungen für umweltfreundliche Verfahrenstechnik, Wasserstoffmetallurgie, Wasserstofftransport und Wasserstoffenergiespeicherung.

- Integriertes grünes Methanolsystem: Das integrierte Ausrüstungssystem für grünes Methanol von Shanghai Electric umfasst die netzunabhängige Wasserstoffproduktion durch Windkraft, die großtechnische Speicherung von gasförmigem Wasserstoff, die Biomassevergasung und Technologien zur Methanolsynthese aus CO2-reichem Synthesegas. Die innovative Methode der Systemkopplung passt sich Schwankungen in der Wasserstoffproduktion aus Windkraft an und verbessert die Effizienz der Nutzung von erneuerbarem Wasserstoff/Kohlenstoff erheblich.

Industrie: Die nächste industrielle Revolution vorantreiben

- Schiffbau: Shanghai Electric stärkt den chinesischen Schiffbausektor durch die Bereitstellung einer umfassenden Palette von Schiffsprodukten, darunter große Guss- und Schmiedeteile, Kurbelwellen, Pumpen, Ventile und verschiedene Schiffssysteme für Ballastwasser-Management, Korrosionsschutz, Abwasserbehandlung und Stromerzeugung. Die solide industrielle Basis und die bedeutenden Liefererfolge des Unternehmens positionieren es für weiteres Wachstum in diesem Bereich.

- Landverkehr: Im Bereich der Elektrofahrzeuge bietet Shanghai Electric umfassende Dienstleistungen an, die von der Entwicklung kohlenstoffarmer Anlagen über die Herstellung von Batterieproduktionsanlagen bis hin zu intelligenten Montagelinien und Wärmemanagementsystemen reichen. Im Bereich des Schienenverkehrs ist Shanghai Electric ein weltweit führender Anbieter von elektromechanischen Ausrüstungen und Systemen, der über 90 % des Bedarfs im städtischen Schienenverkehr abdeckt und gleichzeitig hochmoderne Wartungs- und Lebenszyklusmanagementlösungen anbietet.

- Luft- und Raumfahrt: Shanghai Electric bedient die Luft- und Raumfahrtindustrie mit einer Reihe von hochmodernen Fertigungslösungen, darunter automatisierte Bohr- und Nietanlagen, Verbundwerkstoffsysteme und Montagelinien. Das Unternehmen liefert wichtige Flugzeugkomponenten wie Avionik, Verbindungselemente, Triebwerksschaufeln und Lager. Für den Raumfahrtsektor liefert es spezielle Drucksensoren und schwere AGV-Transporter. Durch die Nutzung seines Branchen-Know-hows und seiner Fähigkeiten zum Datenaustausch treibt Shanghai Electric die Innovation im Bereich der intelligenten Fertigung voran und erweitert die Grenzen der chinesischen Luft- und Raumfahrtindustrie.

Während der Messe gab Shanghai Electric auch einen Einblick in seine Supercharging-Technologie von morgen und präsentierte den Humanoiden Roboter, SEunicloud 5.0 und die Gesamtlösung für die Energie der Zukunft.

