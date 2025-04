FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik: Prof. Nora Dainton leitet ad interim das Institut Digitales Bauen der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW

Bild-Infos

Download

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW.

Medienmitteilung, 15. April 2025

Prof. Nora Dainton leitet ad interim das Institut Digitales Bauen der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW

Seit Anfang April hat Prof. Nora Dainton die Leitung a. i. des Instituts Digitales Bauen übernommen und ist zudem Mitglied der Leitung der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW. Die Studiengangleiterin des Master of Science FHNW in Virtual Design and Construction (VDC) freut sich auf die neue Herausforderung.

Spannende Doppelrolle

«In der neuen Rolle als Institutsleiterin und gleichzeitig in der bestehenden Rolle als Studiengangleiterin MSc VDC unterwegs zu sein, ist herausfordernd. Ich fühle mich aber auch sehr gut aufgefangen in unserer Gemeinschaft von Lernenden und Lehrenden. Auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren engagierten Studierenden und Fachexpert*innen darf ich mich auch in Zukunft freuen», so Prof. Nora Dainton.

Auch auf die institutsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Hochschule und die Mitgestaltung der strategischen Entwicklung im Rahmen der Hochschulleitung blickt Prof. Nora Dainton mit Vorfreude.

Seit 2021 ist Prof. Nora Dainton als Professorin am Institut Digitales Bauen tätig und verantwortet dort die fachliche und strategische Leitung des Master of Science in Virtual Design and Construction (VDC) – einem Masterstudiengang, der digitale und integrale Prozesse im Bau- und Immobilienwesen in den Mittelpunkt stellt.

Digitalisierung im Fokus von Lehre und Forschung

Die enge Zusammenarbeit mit Praxispartner*innen in angewandter Forschung und Lehre ist Prof. Nora Dainton ein zentrales Anliegen: «Ich freue mich, als Ansprechpartnerin und Bindeglied zum Institut Digitales Bauen zu wirken und Forschung und Lehre gemeinsam voranzutreiben.»

Das Institut Digitales Bauen verfolgt das Ziel, die Digitalisierung des Bau- und Immobilienwesens aktiv mitzugestalten. Im Zentrum stehen neue Organisationsformen, Prozesse und Werkzeuge, die den digitalen Wandel unterstützen.

Erster Wechsel in der Institutsleitung

Prof. Nora Dainton folgt auf Prof. Manfred Huber, der das Institut Digitales Bauen mit grossem Engagement aufgebaut und mehr als acht Jahre lang geleitet hat. Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW dankt ihm herzlich für seinen langjährigen Einsatz. Ab dem 1. August 2025 übernimmt Prof. Huber die Funktion als Direktor des Departements Technik & Architektur der Hochschule Luzern.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 000 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 24 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW hat ihren Standort in Muttenz. Sie bietet Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Energie- und Umwelttechnik, Architektur, Geomatik und Bauingenieurwesen an. Für Bau- und Energiefachleute ermöglicht sie eine praxisorientierte, berufsbegleitende Weiterbildung.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/habg

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch