Rückkehr des Erfolgsformats: «Hype Kitchen» geht in die dritte Runde

«Hype Kitchen» hebt Kochen im TV auf ein neues Level. Nach den erfolgreichen ersten beiden Staffeln folgt nun die Fortsetzung. Die neuen Folgen sind ab dem 13. April auf Joyn und ab dem 20. April in SAT.1 Schweiz zu sehen.

«Hype Kitchen mit Noah Bachofen»

Zürich, 07. April 2025 – «Hype Kitchen» hebt Kochen im TV auf ein neues Level. Nach den erfolgreichen ersten beiden Staffeln folgt nun die Fortsetzung. Die neuen Folgen sind ab dem 13. April auf Joyn und ab dem 20. April in SAT.1 Schweiz zu sehen.

Auch in der neuen Staffel geht Noah Bachofen wieder auf kulinarische Spurensuche und nimmt die wildesten Food-Trends aus dem Netz unter die Lupe. Von Tiktok-Hypes wie Cheeseburger Tacos und Fried Summer Rolls über herzhafte Evergreens wie Wiener Schnitzel bis hin zu hippen Bowls und angesagten Dessert-Kreationen à la Dubai-Style Donuts.

Natürlich ist auch sein kongenialer Sidekick Luca wieder am Start, und in bester Tradition geben sich spannende Gäste in Noahs Küche die Klinke in die Hand, unter anderem das erfolgreiche Podcast-Duo von Kurds & Bündig. Mit dabei ist auch sein Gourmetfreund und Podcast-Buddy Nico Franzoni. Vielleicht nutzen die beiden die Gelegenheit, um sich auf ihr nächstes kulinarisches Projekt einzustimmen: Schon bald wird das Duo auch am Bildschirm gemeinsame Sache machen. Details werden schon bald verraten.

Noah Bachofen fasst zusammen, warum ihm Hype Kitchen auch in der dritten Staffel noch viel Spass macht: «Für mich ist der Mix von Hype Kitchen ideal: Neue Food-Trends, ansprechende Rezepte, aber auch eine tolle Crew vor und hinter der Kamera. Dass wir so viel Spielraum haben, um unsere Ideen auch mal spontan umzusetzen, macht die Sendung für mich einzigartig. Es fühlt sich häufig mehr nach einem Treffen unter Freunden als nach Arbeit an.»

Die neue Staffel «Hype Kitchen» ist ab dem 13. April bei Joyn und ab dem 20. April jeweils um 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.

Die Sendung wird unterstützt von Denner und Chavroux.

Episodenguide

Episode 01, 13.04. / 20.04. – Tiktok-Quartett: Noah testet vier Tiktok-Hypes: Spaghetti All’Assassina ohne Wasser, Cheeseburger Tacos, Fried Summer Rolls und zum Dessert: Brown Butter Nektarine. Mit etwas Glück gesellt sich auch sein Freund Nico zur Runde, während Noahs Frau knallhart die Kochkünste ihres Mannes bewertet.

Episode 02, 20.04. / 27.04. – Donuts Dubai Style: Luca betätigt sich als Hellseher und sieht in seiner Kristallkugel, dass die Zeit für die langersehnte Dessert-Episode gekommen ist. Noah macht Crème brûlée Donuts. Luca findet Noahs Füllung jedoch langweilig und erfindet eine Special Edition: Dubai Donuts.

Episode 03, 27.04. / 04.05. – Bagels für Luca: Noah stösst durch eine Schnitzeljagd auf Lucas Wunschrezept: Bagels. Er bereitet das Leibgericht seines Freundes in zwei Varianten zu: mit geschmortem Brisket und mit Kräuterseitlingen als Vegi-Variante. Zum Dank muss Luca eine Bagel-Präsentation abhalten und die Zutaten blind verkosten.

Episode 04, 04.05. / 11.05. – Klassiker mit viel Butter: Noah gibt den Ermittler. Seine Spur führt ihn zu Klassikern mit viel Butter. Deshalb bereitet er Wienerschnitzel mit Preiselbeermayo, Kartoffelsalat und – extra für Luca – Stocki zu. Auch Luca besinnt sich auf seine klassische Seite und versucht sich an italienischen Oper-Stücken.

Episode 05, 11.05. / 18.05. – Bowls, Bowls, Bowls: Luca widmet sich der Kunst des Bowlings. Noah ist inspiriert und macht …Bowls. Breakfast Bowl, Lunch Bowl, Dinner Bowl. Mit Beeren, Lachs, Süsskartoffeln und einer grossen Prise Magie. Vorgeführt vom talentierten Nachwuchszauberer Luca.

NOAH BACHOFEN

Die Begeisterung für gute, frische Lebensmittel und deren Zubereitung entdeckte Noah Bachofen bereits in seiner Kindheit. Geboren und aufgewachsen in Netstal (GL), kann Noah bereits auf eine ungewöhnliche Karriere zurückblicken, die in einer Landbeiz begann und ihn später sowohl in eine Spitalküche als auch ins Sternerestaurant Magdalena in Rickenbach (SZ) führte. Der 29-Jährige begann schon früh damit, die Sozialen Medien für seine Kochleidenschaft zu nutzen – mit Erfolg: Auf Instagram hat der beliebte Koch inzwischen mehr als 170'000 Follower, 2023 wurde er mit dem Swiss Influencer Award ausgezeichnet. Darüber hinaus teilt er im Podcast «Zero Dosage», den er gemeinsam mit seinem Freund Nico Franzoni betreibt und in seinem Buch «Wäärli Guät» seine Leidenschaft mit einer stetig wachsenden Community.

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt mehr als 50 Live-TV-Sender und rund 30’000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie „Forsthaus Rampensau“, Serien wie der SAT.1-Erfolg „Die Landarztpraxis“, zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Weitere Infos unter www.joyn.ch