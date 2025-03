bop Communications

„Fashion Taxi“ – Die Umstyling-Show mit Christa Rigozzi erhält einen neuen Look

Es wird wieder stylisch! Ab dem 16. März sorgt SAT.1 Schweiz mit einer neuen Staffel von „Fashion Taxi“ für modische Verwandlungen. Moderatorin Christa Rigozzi und ihr erfahrenes Styling-Team verpassen fünf ganz unterschiedlichen Kandidat:innen einen frischen Look. Die Sendung selbst wurde ebenfalls einem dezenten Umstyling unterzogen.

Ab 16. März in SAT.1 Schweiz

Zürich, 10. März 2025 – Es wird wieder stylisch! Ab dem 16. März sorgt SAT.1 Schweiz mit einer neuen Staffel von „Fashion Taxi" für modische Verwandlungen. Moderatorin Christa Rigozzi und ihr erfahrenes Styling-Team verpassen fünf ganz unterschiedlichen Kandidat:innen einen frischen Look. Die Sendung selbst wurde ebenfalls einem dezenten Umstyling unterzogen.

Ob nach einer persönlichen Krise oder einfach geleitet vom Wunsch nach mehr Mode-Mut – die fünf Kandidat:innen sehnen sich nach einer modischen Veränderung. Christa Rigozzi und ihr Team stehen ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite.

Mit dem Fashion Taxi holt die Moderatorin die Kandidat:innen ab und nutzt die Fahrt, um mehr über ihre Styling-Wünsche und Unsicherheiten zu erfahren. Die beiden Styling-Profis Edgar Balseca und Jasmin Linder wählen das perfekte Outfit, während sich das Team von ghel Coiffeur um Haare und Make-up kümmert.

Die grosse Überraschung: Der Wow-Moment vor dem Spiegel

Das Besondere an „Fashion Taxi“: Die Kandidat:innen können das Ergebnis ihres Makeovers erst am Ende sehen. Der Moment, in dem sie sich zum ersten Mal im Spiegel sehen, sorgt für grosse Emotionen.

Doch neben Mode und Styling stehen auch persönliche Geschichten im Mittelpunkt:

Chantal (44) möchte nach herausfordernden Jahren ihr neues Ich auch äusserlich zeigen – mit einem Look, der ihre Stärke perfekt widerspiegelt.

Michel (52), stolzer Vater von zwei Teenie-Töchtern, wurde von ihnen ermutigt, sich stilmässig neu zu erfinden.

Rahel (36) zweifache Mutter, sehnt sich nach einer aufregenden Veränderung. Sie möchte nun endlich aus ihrer Komfortzone ausbrechen und ihren Mann mit einem unvergesslichen Wow-Moment überraschen.

„Es geht um Emotionen und persönliche Wünsche“

„Fashion Taxi“ ist mehr als eine Umstyling-Show – es geht um Menschen, ihre Geschichten und den Wunsch nach Veränderung. Christa Rigozzi fasst es treffend zusammen: „Es geht nicht nur um Mode, sondern um die Wünsche und Emotionen der Menschen. Es ist wunderbar zu sehen, wie ein neues Styling ihr Selbstbewusstsein stärken kann.“

Die Sendung selbst hat ebenfalls ein leichtes Makeover erhalten: Neben den zwei neuen Styling-Profis Edgar Balseca und Jasmin Linder wurde auch das Set-Up der Sendung verändert. Neu findet das Umstyling in einem coolen Studio in Winterthur statt und die Taxi-Fahrten finden neu im geräumigen VW-Bus und vollelektrisch statt.

„Fashion Taxi“ – ab 16. März, immer sonntags um 19:55 Uhr in SAT.1 Schweiz und bei Joyn. Präsentiert von Parship.

Episodenübersicht

Sendung 1 «Rahel» 16. März 2025

Die lebensfrohe zweifache Mutter Rahel (36) sehnt sich nach einer aufregenden Veränderung. Sie will aus ihrer Komfortzone ausbrechen, mutiger werden und ihren Stil neu definieren. Für ein romantisches Date mit ihrem Mann wagt die Appenzellerin das grosse Umstyling – ein komplett neuer Look, der ihre sinnliche Seite betont und für einen unvergesslichen Wow-Moment sorgt.

Sendung 2 «Larissa» 23. März 2025

Larissa (23), angehende Sozialpädagogin, sprüht vor Spontanität und Kreativität – doch ihr Kleiderschrank erzählt eine andere Geschichte. Bequeme Oversized-Looks und immer dieselben Outfits? Das muss sich ändern! Die St. Gallerin wünscht sich einen Stil, der ihre offene und frische Art widerspiegelt. Für ihren bevorstehenden Städtetrip wagt sie das grosse Umstyling – mit einem Look, der sie selbstbewusst strahlen lässt.

Sendung 3 «Luca», 30. März 2025

Luca (22), Kita-Leiter und Italo-Pop-Sänger, ist laut, bunt und voller Energie – auf der Bühne lebt er seine extrovertierte Art aus, doch sein Kleidungsstil hält da noch nicht ganz mit. Beim Kombinieren tut er sich schwer, doch eines steht fest: Sein neues Bühnen-Outfit soll auffällig, mutig und einzigartig sein! Für seinen nächsten Konzertauftritt sucht der Basler den perfekten Look – und hofft auf eine Überraschung, die selbst ihn umhaut.

Sendung 4 «Chantal», 6. April 2025

Nach herausfordernden Jahren strahlt Chantal (44) mehr denn je. Voller Lebensfreude und Positivität ist sie bereit, ihr neues Ich auch nach aussen zu zeigen – mit einem Look, der ihre Stärke und ihr zurückgewonnenes Selbstbewusstsein perfekt widerspiegelt. Ein besonderer Moment steht bevor: Familie und Freunde warten bereits, um mit der Aargauerin auf diesen Neubeginn anzustossen und das Leben gebührend zu feiern.

Sendung 5 «Michel», 13. April 2025

Der Berner Single Michel (52) ist bereit für eine grosse Veränderung. Mode interessiert ihn, doch sein Kleiderschrank braucht dringend ein Upgrade. Jetzt soll ein frischer, moderner Look her – einer, der ihn selbst begeistert und vielleicht auch den einen oder anderen bewundernden Blick auf sich zieht. Gemeinsam mit seiner besten Freundin will er seinen neuen Stil feiern und voller Selbstbewusstsein durchstarten.

