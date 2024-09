IMTEST

Das beste Internet in der DACH-Region: Telekom ist Sieger beim IMTEST-Vergleichstest in Deutschland, A1 Telekom siegt in Österreich, Swisscom in der Schweiz

Hamburg / Essen (ots)

FUNKEs Test- und Ratgeberportal IMTEST veröffentlicht zum zweiten Mal den umfangreichsten Breitband- und Festnetztest in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Partner bei dem Netztest ist erneut das Unternehmen zafaco - eines der renommiertesten Testlabore in der Branche. Alle detaillierten Ergebnisse gibt es auf imtest.de.

Telekom ist Testsieger in Deutschland

Im bundesweiten Vergleich behauptete die Telekom ihre Spitzenposition in Deutschland, vor 1&1 auf dem zweiten und Telefonica auf dem dritten Platz. Auf regionaler Ebene setzte sich EWE an die Spitze, gefolgt von Deutsche Glasfaser und NetCologne.

Noch mehr Messungen, noch mehr Details: Auf der Grundlage von rund 6,2 Millionen Testmessungen haben die Testerinnen und Tester von IMTEST und zafaco die Leistungen aller Anbieter überprüft. Die wichtigsten Testkriterien waren dabei die Stabilität des Netzes, die Leistung in den Bereichen Telefonie und Datenübertragung sowie der Praxistest beim Surfen und Streamen. Neben den Tests im Bundesgebiet wurden erneut Anbieter in den Nachbarländern Deutschland und Österreich geprüft.

A1 Telekom hat bestes Netz in Österreich

Im österreichischen nationalen Vergleich schnitt A1 Telekom am besten ab, gefolgt von Magenta Telekom und Hutchison Drei. Auf regionaler Ebene landete Salzburg AG auf dem ersten Platz, gefolgt von kabelplus und LIWEST.

Swisscom belegt Platz 1 in der Schweiz

Anders als in Deutschland und Österreich erfolgte die Unterscheidung der getesteten Anbieter in der Schweiz in verschiedenen Geschwindigkeitskategorien. In der Kategorie bis 1 Gbit/s kam die Swisscom auf den ersten Platz, Platz 2 und 3 belegten Quickline und Sunrise. In der Kategorie bis 10 Gbit/s gewann ebenfalls die Swisscom, gefolgt von Salt und Quickline.