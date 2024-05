Zürich (ots) - Jeden Tag sterben in der Schweiz fast zehn Personen an Lungenkrebs - jährlich 3300 Menschen. Meist wird Lungenkrebs so spät festgestellt, dass Heilung nicht mehr möglich ist. Rechtzeitige Diagnose könnte Abhilfe schaffen. Nun spricht sich auch das Expertengremium Krebsfrüherkennung in seiner neuesten Empfehlung für die Lungenkrebsfrüherkennung aus. Es bestärkt damit das auf private Initiative ...

mehr