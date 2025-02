bop Communications

Netgen Switzerland und Infinitum Digital vertiefen Partnerschaft

Zürich / Barcelona, 05. Februar 2025 – Infinitum Digital und Netgen Switzerland intensivieren ihre Zusammenarbeit, um den spanischen Markt mit innovativer Schweizer KI-Content-Technologie zu bereichern. Die vertiefte Partnerschaft soll die Nutzung, Vermarktung und Lizenzierung modernster KI-gestützter Lösungen aus der Schweiz für die Content-Erstellung und -Optimierung in Spanien weiter vorantreiben.

Erweiterung der erfolgreichen Zusammenarbeit

Die neue Vereinbarung baut auf der bisherigen Kooperation im Rahmen der Netgen AI Extension auf und integriert die leistungsstarke AI Integration Suite. Diese Sammlung fortschrittlicher KI-Tools ermöglicht Unternehmen und Agenturen, ihre Content-Strategien zu optimieren und ihre digitale Kommunikation effizienter zu gestalten.

AI Integration Suite: Mehr Effizienz in der Content-Erstellung

Eines der innovativsten Elemente dieser Zusammenarbeit ist die AI Integration Suite – eine Sammlung intelligenter Tools, die KI nahtlos in die Content-Management-Prozesse integrieren und mit den meistgenutzten CMS kompatibel sind. Die AI Integration Suite ermöglicht unter anderem:

Automatisierte Content-Generierung – Erstellung optimierter Texte ohne manuelle Eingriffe.

– Erstellung optimierter Texte ohne manuelle Eingriffe. Effiziente und personalisierte Workflows für die strukturierte Content-Erstellung.

für die strukturierte Content-Erstellung. Multilinguale Podcast-Generierung durch die Kombination bestehender Inhalte.

durch die Kombination bestehender Inhalte. Erstellung redaktioneller Pläne basierend auf Nachfrage und Suchvolumen.

basierend auf Nachfrage und Suchvolumen. KI-gestützte Echtzeit-Assistenten zur Verbesserung der Content-Qualität und für Optimierungsvorschläge in Echtzeit.

zur Verbesserung der Content-Qualität und für Optimierungsvorschläge in Echtzeit. SEO-Optimierung mit KI – Sicherstellung, dass veröffentlichte Inhalte den neuesten Ranking-Standards entsprechen.

Die AI Integration Suite wird bereits erfolgreich von zahlreichen KMU in der Schweiz und Deutschland eingesetzt und generiert einen erheblichen Mehrwert, indem sie Workflows verbessert und automatisiert. So können Inhalte verschiedenster Art effizienter erstellt und verwaltet werden. Zu den bestehenden Use Cases gehören unter anderem die automatisierte Produktion von Cornerstone Articles, News-Research-Tools, SEO-Optimierungstools, die automatische Aktualisierung bestehender Inhalte, automatisiertes Kampagnen-Management, der AI Content Planner sowie der AI Multilingual Podcast Generator."

KI-gestützte Content-Revolution

"Mit der Vertiefung unserer Partnerschaft mit Netgen Switzerland bringen wir innovative Schweizer KI-Technologie nach Spanien und helfen Unternehmen und Agenturen dabei, ihre Content-Erstellung auf ein neues Niveau zu heben", erklärt Alex Net, CEO von Infinitum Digital.

Zukunftsorientierte Content-Strategie

Christian Paredes, CEO von Netgen Switzerland, betont: "Unser gemeinsames Ziel ist es, digitale Innovationen voranzutreiben und Unternehmen in Spanien mit unseren individualisierbaren, Schweizer Lösungen zu unterstützen. Diese Partnerschaft markiert einen weiteren Schritt in Richtung einer effektiven und zukunftsorientierten Content-Strategie."

Beide Unternehmen verpflichten sich zu technologischer Exzellenz und Innovation und positionieren sich als führende Anbieter fortschrittlicher KI-Lösungen. Die erweiterte Partnerschaft unterstreicht ihre gemeinsame Vision, ein dynamisches digitales Ökosystem in Spanien zu schaffen.

Über Netgen Switzerland

Netgen Switzerland ist eine führende Digitalagentur für Webentwicklung, UX/UI-Design, KI-Technologien, Content-Management und digitale Strategien. Mit einem erfahrenen Team entwickelt Netgen massgeschneiderte Lösungen, um Unternehmen online erfolgreich zu machen. Kunden aus verschiedenen Branchen vertrauen auf die Qualität, Innovation und den partnerschaftlichen Ansatz. Mehr Infos unter: www.netgen.io