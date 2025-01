bop Communications

Salar Bahrampoori ist nach seiner Verletzung zurück auf der Piste - in prominenter Begleitung

Das neue Jahr beginnt im Schnee: In «Skischule Salar» wagen sich Prominente mit Salar Bahrampoori auf die Piste. Neben viel Ski-Spass stehen auch persönliche Gespräche im Fokus. Ab 12. Januar auf Joyn und ab 19. Januar in SAT.1 Schweiz.

«Skischule Salar» ab 12. Januar

Zürich, 07. Januar 2025: Das neue Jahr beginnt im Schnee: In «Skischule Salar» wagen sich Prominente mit Salar Bahrampoori auf die Piste. Neben viel Ski-Spass stehen auch persönliche Gespräche im Fokus. Ab 12. Januar auf Joyn und ab 19. Januar in SAT.1 Schweiz.

Nachdem sich Salar Bahrampoori im vergangenen Dezember verletzt hat, ist er nun wieder zurück im Schnee. Am Mittwoch, 08. Januar nimmt er die letzten Dreharbeiten für seine neue Talkshow “Skischule Salar” in Angriff - in Begleitung von Komiker Claudio Zuccolini.

In seiner neuen Sendung nimmt der beliebte Moderator und Skilehrer Salar Bahrampoori prominente Gäste mit auf die verschneiten Hänge der Engadiner Bergwelt und gleitet gemeinsam mit ihnen die Pisten hinab. Dabei kommt es zu ungezwungenen Gesprächen, die spannende Einblicke in das Leben der Gäste gewähren. Umrahmt von der majestätischen Engadiner Berglandschaft bietet die Sendung eine abwechslungsreiche Mischung aus sportlichem Abenteuer, persönlichem Austausch und winterlicher Atmosphäre.

“Skifahren ist weit mehr als nur ein Sport – es ist Schweizer Nationalsport und tief in unserer Kultur verankert. Mit ‘Skischule Salar’ bringen wir ein neues Format auf die Bildschirme, das Skifahren mit inspirierenden Gesprächen kombiniert,” fasst Bahrampoori die Sendung zusammen. “‘Skischule Salar’ vereint zwei meiner grossen Leidenschaften: Skifahren in atemberaubender Berglandschaft und das Kennenlernen faszinierender Menschen,” schwärmt er weiter. “Die Gespräche gewinnen eine ganz besondere Tiefe, weil wir sie beim Sport führen – auf Skiern, mitten in der Natur. Diese Kombination ist einzigartig in der Schweizer Fernsehlandschaft.”

Die Sendung verspricht nicht nur sportliche Action, sondern auch spannende Einblicke und authentische Begegnungen – ein echtes Novum für alle Ski- und TV-Fans.

Episodenguide

Folge 01: Nicolas Huber| ab 12.01. auf Joyn, am 19.01. in SAT.1

Der verrückte Profi-Snowboarder Nicolas Huber ist zu Gast in der Skischule. Bevor er sich jedoch darauf einlässt, muss Salar das Brett anschnallen und in die Halfpipe. Schliesslich muss Nicolas Huber ja fit für die Freestyle-WM in St. Moritz sein!

Folge 02: Christa Rigozzi |ab 19.01. auf Joyn, am 26.01. in SAT.1

Christa Rigozzi liebt es, rasant unterwegs zu sein. Sei es auf der Skipiste oder auf der Rennstrecke. Das merkt auch Skilehrer Salar Bahrampoori, als die Moderatorin ihm davonfährt und ihm das Angebot macht, mit ihr Töff zu fahren.

Folge 03: Franco Marvulli| ab 26.01. auf Joyn, am 02.02 in SAT.1

Der ehemalige Radprofi Franco Marvulli fuhr in seiner aktiven Zeit allen davon. Auch in der Skischule mag er Tempo und auf Pausen kann er verzichten. Heute ist er als Moderator und Entertainer unterwegs und gibt alles für seine Familie.

Folge 04: Nadia Damaso | ab 02.02. auf Joyn, am 09.02 in SAT.1

Für die Kochbuchautorin Nadia Damaso aus Pontresina ist der Skitag auf der Lagalb und Diavolezza ein Heimspiel. Sie geht ihren eigenen Weg - in der Skischule, wie auch im echten Leben. Sie erzählt von ihren neuen Projekten als Sängerin und wieso sie mitten in der Nacht im Wald joggen geht.

Folge 05: Claudio Zuccolini | ab 07.02. auf Joyn, am 16.02 in SAT.1

Skilehrer Salar begrüsst seinen guten Freund und Komiker Claudio Zuccolini in Zuoz im Oberengadin, Zuccos Skifahrkünste beäugt Salar ganz genau und will von ihm wissen, wie es hinter der Komiker-Fassade aussieht.

SALAR BAHRAMPOORI

Salar Bahrampoori ist ein iranisch-schweizerischer Moderator, Journalist und diplomierter Schneesportlehrer. Aufgewachsen in Chur, entwickelte er schon früh eine Leidenschaft für das Skifahren.

Mit 21 Jahren begann seine Medienkarriere beim Musiksender VIVA Schweiz. Im Jahr 2013 wechselte er als Moderator und Reporter von «G&G – Gesichter und Geschichten» und dem Automagazin Tacho zum SRF. Aufsehen erregte er im Jahr 2019 mit der zweiteiligen DOK-Serie «Salars Reise zu seinen iranischen Wurzeln». 2020 übernahm Salar Bahrampoori gemeinsam mit Fabienne Gyr die Moderation der Samstagabendsendung «SRF bi de Lüt – Live».

