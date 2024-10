«NextIn Business» - Wie neue Technologien unser Leben verändern

bop Communications

Zürich, 23. Oktober 2024 – Neue Technologien verändern unseren Alltag rasant. «NextIn Business», das Wirtschaftsmagazin auf SAT.1 Schweiz, zeigt in der neuen Staffel die Innovationen, die unsere Zukunft prägen. Moderatorin Lynn Grütter trifft Macher:innen hinter bahnbrechenden Entwicklungen und gibt Einblicke in Trends wie digitale Gesundheit und klimafreundliche Mobilität. Ab dem 30. Oktober nimmt «NextIn Business» die Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt von morgen.

In fünf Sendungen widmet sich «NextIn Business» den grossen Trends in Wirtschaft und Gesellschaft. Welche Formen des Arbeitens werden die Zukunft prägen? Was wird auf unseren Tellern landen und wie werden wir uns fortbewegen? «NextIn Business» bietet Einblicke in die Entwicklungen der Zukunft, hört auf die Einschätzungen von Fachspezialist:innen und zeigt auf, welche Bedeutung die Herausforderungen von morgen haben.

Moderatorin Lynn Grütter spricht mit Unternehmer:innen und besucht Labors, Forschungsabteilungen und Ausbildungszentren. Sie begleitet ETH-Forscher auf Gletscherexpeditionen und trifft sich mit der Finanzexpertin im Tresorraum. Zudem besucht sie Familien, die während ihrer Ferien auf digitale ärztliche Hilfe angewiesen sind, sowie Haushalte, die ihre Heizsysteme mit modernen Energiespeichern umrüsten.

Lynn Grütter geht dabei immer der Frage nach, was die Veränderungen konkret für unseren Alltag bedeuten: «Ich will nicht nur die Theorie verstehen, sondern die Menschen kennenlernen, die dahinterstecken. Im Gespräch mit den kreativen Köpfen fasziniert mich, wie viel Leidenschaft und Engagement hinter den Innovationen steckt». Dabei sind nicht nur finanzielle Mittel erforderlich, sondern vor allem auch Menschen, die bereit sind, diese Konzepte und neuen Ansätze unternehmerisch in die Tat umzusetzen.

Sendedaten: «NextIn Business», Staffel 3

Ab 30. Oktober 2024, immer mittwochs um 19:45 Uhr in SAT.1 Schweiz

