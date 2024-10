bop Communications

«KochBar»: Unterhaltsamer Koch-Talk mit Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori

« KochBar»: Unterhaltsamer Koch-Talk mit Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori

Zürich, 07. Oktober 2024

Zürich, 07. Oktober 2024 – «KochBar» ist mehr als nur eine Kochshow: In gemütlicher Bar-Atmosphäre zaubern Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori gemeinsam mit Gästen köstliche Gerichte und coole Drinks. Zwischen Kochen, Reden und Spielen kommt garantiert keine Langeweile auf! Ab 13. Oktober bei Joyn und in SAT.1 Schweiz.

Kochlöffel trifft Mikrofon: «KochBar» ist eine Mischung aus Koch-Sendung und Late-Night-Show. Die unterhaltsame Sendung vereint inspirierende Gerichte und überraschende Cocktail-Kreationen mit unterhaltsamen Gesprächen in einer ungezwungenen Bar-Atmosphäre. Herz der Show ist Fabian Zbinden: Der innovative Koch empfängt als Host prominente Gäste, führt gemeinsam mit Salar Bahrampoori durch den Abend und natürlich kocht er auch. Untermalt wird der amüsante Koch-Talk mit einem Live-DJ-Set und Spielen mit Publikums-Beteiligung.

In insgesamt sechs Sendungen plaudern Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori mit ihren Gästen, zaubern einladende Geschmacks-Kreationen am Herd und an der Bar und sorgen für unterhaltsame Momente. Seien es Spiele mit den Gästen und dem Publikum oder unvorhergesehene Karaoke-Einlagen: In lockerer Atmosphäre entsteht ein einzigartiger Mix aus Unterhaltung und Genuss.

Fabian Zbinden betont: «Gutes Essen mit Menschen, die man schätzt – das ist für mich das Grösste. Essen und Kochen sind auch dazu da, Menschen zusammenzubringen. Das ist uns in KochBar auf sehr unterhaltsame Art gelungen.»

Die enge Freundschaft zwischen Salar Bahrampoori und Fabian Zbinden ist das Herzstück von «KochBar». Ihre Vertrautheit schafft von Beginn an eine lockere Atmosphäre, die sich direkt auf die Gäste überträgt.

«Die Dreharbeiten für KochBar haben sich gar nicht nach Arbeit angefühlt. Die gesellige Stimmung, die unkomplizierten Gäste und die Zusammenarbeit mit Fabian haben wirklich Spass gemacht. Es war mehr wie ein Treffen mit alten Bekannten. Das Konzept der Sendung, den Fokus auf Begegnungen zu legen, macht für mich den Unterschied zu einer normalen Kochshow.», erinnert sich Salar Bahrampoori an die Dreharbeiten.

Der unterhaltsame Late-Night-Koch-Talk wird ab dem 13. Oktober bei Joyn und jeweils sonntags um 19.55 Uhr in SAT.1 zu sehen sein.

«KochBar» wird unterstützt von Lidl Schweiz. Nathalie Forrer, Head of Marketing bei Lidl freut sich ebenfalls auf das neue Format: «Fabians Ausrichtung auf nachhaltige und pflanzenbasierte Ernährung passt ideal zu unseren Werten. Umso besser, dass dank KochBar nun noch mehr Menschen an seiner frischen Art und den tollen Rezepte teilhaben können.»

Sendung 01, 13. Oktober | Bünzli und Kultur

Comedian Fabio Landert und SRF Virus Moderator Flavio Stucki diskutieren, wer Bünzli ist und wer Kultur hat. Fabian macht unbünzlige Mais-Galetten und Salar einen Roof Garden Cooler. Es gibt geleckte Ellbogen, Dialektraten und Koriander-Philosophie.

Sendung 02, 20. Oktober | Liebe und Dating

Raffa Zollo von ‘Raffa’s Plastic Life’ erzählt aus ihrem Dating-Nähkästchen und zeigt ihre Malkünste. Fabian macht Mais-Cakes mit Bohnensalsa, Salar einen alkoholfreien Café Olé und wir finden heraus, ob sich eine Person aus dem Publikum spontan ein Tattoo stechen lässt.

Sendung 03, 27. Oktober | Geld und Glück

Wieviel Geld braucht es zum Glücklichsein? Bei Musiker LC One und Sängerin Naomi Lareine gehen die Zahlen auseinander. Fabian macht gefüllte Linsenpfannkuchen und Salar mixt Palomas. Alle vier wollen so viele ‘Bar’-Wortwitze wie möglich reissen.

Sendung 04, 03. November | Leben und Tod

Fabian macht Spinatbrot mit Zitronenfenchel, Salar mixt den Old Fashioned. Glanz & Gloria Moderator Michel Birri hilft mit und erzählt, ob er Angst vor dem Tod hat und warum er sein Leben mit Blockflöte vergeudete. Fabian wird als ‘Schummler’ entlarvt.

Sendung 05, 10. November | Magie und Mistery

Dragqueen Vio la Cornuta schlürft lieber Drinks, während Fabian Erbsen-Toasts macht und Salar Ginger Margaritas mixt. Dafür erzählt Vio von der wahren Magie im Leben und dem schrägsten Erlebnis als Dragqueen. Als sich Hände berühren, fliegen Funken.

Sendung 06, 17. November | Mut und Machen

Comedian Leila Ladari hilft Fabian, seine Mini-Burger zubereiten. Salar widmet Fabian mutig den ‘Lucky Looser’. Leila erzählt, wie man sich auch ohne Mut ins Machen ‘reinfaken’ kann und stellt sich eine mutige Person aus dem Publikum einer Tanzchallenge?

FABIAN ZBINDEN

Fabian Zbinden zählt zu den jungen, innovativen Köchen der Schweiz. Der 36-Jährige pendelt zwischen Köln und Bern und tourt mit seinem Foodtruck für die Sendung «SRF bi de Lüt » durch die Lande.

Seine Karriere begann mit einer Kochlehre im renommierten Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken. Danach führte ihn sein Weg nach Florida und schliesslich nach Los Angeles, wo er in Hollywood in den Restaurants von Robert De Niro Stars wie David Beckham und Madonna bekochte.

Heute ist er Unternehmer und engagiert sich in verschiedenen Projekten. Zudem stand er für die SAT.1-Sendung «Foodventure» in Vietnam vor der Kamera und trat in der deutschen Ausgabe von «Die Höhle der Löwen» mit einer Instant-Suppe auf.

SALAR BAHRAMPOORI

Salar Bahrampoori ist ein iranisch-schweizerischer Moderator, Journalist und diplomierter Schneesportlehrer. Aufgewachsen in Chur, entwickelte er schon früh eine Leidenschaft für das Skifahren.

Mit 21 Jahren begann seine Medienkarriere beim Musiksender VIVA Schweiz. Im Jahr 2013 wechselte er als Moderator und Reporter von «G&G – Gesichter und Geschichten» und dem Automagazin Tacho zum SRF. Aufsehen erregte er im Jahr 2019 mit der zweiteiligen DOK-Serie «Salars Reise zu seinen iranischen Wurzeln». 2020 übernahm Salar Bahrampoori gemeinsam mit Fabienne Gyr die Moderation der Samstagabendsendung «SRF bi de Lüt – Live».

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG – ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG gehört zu den relevanten Bewegtbildanbietern für audiovisuelle Medien in der Schweiz. Wir erreichen mit unseren TV-Sendern in der Schweiz 2 Millionen TV-Haushalte. Werbefinanziertes Free-TV ist unser Kerngeschäft, was in der Schweiz von unserem Partner Goldbach Media vermarktet wird. Unsere digitalen Aktivitäten reichen neben den sendereigenen Plattformen wie z.B. den Sender-Websites bis zum YouTube Videonetzwerk Studio 71. Mit JOYN lassen sich alle Inhalte kostenlos auf dem Smartphone, Tablet, SmartTV oder im Web streamen. Zudem sind wir für sämtliche Sendermarketingaktivitäten und Kommunikation in der Schweiz verantwortlich. Damit steht die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG auf einer breiten und stabilen Umsatz- und Ergebnisbasis.

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt mehr als 50 Live-TV-Sender und rund 30’000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie „Forsthaus Rampensau“, Serien wie der SAT.1-Erfolg „Die Landarztpraxis“, zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Weitere Infos unter www.joyn.ch