Feuer und Flamme: Wer wird «Beef Club Cham-pion 2024»?

Feuer und Flamme: Wer wird «Beef Club Champion 2024»?

Der Kampf um den Titel beginnt am 24. Oktober in SAT.1 Schweiz.

Zürich, 17. Oktober 2024 – Im «Beef Club» liefern sich Spitzenköche und junge Talente aufregende Duelle, in denen ihre Kreativität und Kochkunst auf die Probe gestellt werden. In der Jury sitzen Gastro-Experte Andrin Willi und Starköchin Meta Hiltebrand. Nur wer in jeder Runde mit aussergewöhnlichen Gerichten glänzt, kann den Titel des «Beef Club Champions 2024» und eine exklusive Kulinarik-Reise für sich entscheiden.

Eine Stunde, zwei Köche, drei Zutaten - Auch in der 12. Staffel werden die Duellant:innen beauftragt, in nur einer Stunde mit drei ihnen zuvor unbekannten Zutaten ein originelles Gericht zu kreieren. Schaffen es die Profiköch:innen die Jury trotz der knappen Zeit und der herausfordernden, einzigartigen Zutaten von ihren Gerichten zu überzeugen?

Den begehrten Titel des «Beef Club Champions» müssen sich die Duellant:innen während drei Runden hart erarbeiten: Neben ihren Kochkünsten brauchen sie eine grosse Portion Kreativität, Schnelligkeit und Durchhaltewillen, um die kritische Jury mit ihren kulinarischen Fähigkeiten zu beeindrucken.

Unkonventionelle Zutaten im Kochring - Wer in den «Beef Club Ring» steigt, braucht allem voran Know-How in der Fleischverarbeitung und -zubereitung, denn das Herzstück jedes Gerichts ist ein besonderes und vorsichtig ausgewähltes Stück Fleisch. Philipp Glauser, Fleischfachmann, fordert die Profiköch:innen mit den unkonventionellen Stücken heraus, ihre Kreativität und Kochkunst unter Beweis zu stellen.

Aber nicht nur das aussergewöhnliche Stück Fleisch stellt einen besonderen Schwierigkeitsgrad dar, denn die Teilnehmer:innen müssen ihr Herzstück mit ungewohnten Zutaten zu einem runden Gericht vereinen. So werden sich die Duellant:innen unter anderem mit Schwarznuss, Eibischwurzel, Baumtomaten, Salzlakritze oder japanischem Wasserpeffer herumschlagen.

Nur wer mit einem harmonischen Gericht die anspruchsvolle Jury von der Vorrunde über das Halbfinale bis ins Finale überzeugen kann, hat die Chance auf den Titel «Beef Club Champion 2024».

Sendedaten: «Beef Club» ist ab dem 24. Oktober immer donnerstags um 19:55 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.

