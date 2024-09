bop Communications

«Tricked»: Naomi Lareine führt ihr Umfeld aufs Glatteis

Zürich, 23. September- In « Tricked» führt Sängerin Naomi Lareine ihr Umfeld aufs Glatteis und pranked nach Lust und Laune Freunde, Familie und macht selbst vor Promis nicht Halt. Doch das Blatt kann sich blitzschnell wenden. Ab 29. September bei Joyn und ab dem 06. Oktober bei ProSieben Schweiz.

Wird sie heute jemandem einen Streich spielen? Oder muss sich Naomi Lareine am Ende selbst einer Challenge stellen? Das weiss sie zu Beginn des Drehs jeweils selbst nicht. Verliert sie die Challenge, droht ihr ausserdem eine Strafaufgabe.

«Die Dreharbeiten haben unheimlich Spass gemacht - zumindest im Nachhinein. Ich finde, das sieht man den Folgen auch an. Ich schätz es sehr, dass mir ProSieben bei der Entwicklung der Sendung so viele Freiheiten gelassen hat: ‚Tricked' ist dadurch wirklich mein Baby.», erzählt Naomi Lareine über das neue Format.

Episodenübersicht

Episode 1: LAUGH OUT LAREINE

Naomi Lareine empfängt vor ihrem Thron Hofnärr:innen, die sie zum Lachen bringen sollen. Lacht sie mehr als dreimal, droht der Queen eine Aufgabe. Wer zuletzt lacht, das sind wir. LOL. Ab 29. September bei Joyn, ab 06.10 um 18.00 Uhr bei ProSieben Schweiz. Ab dem 29. September bei Joyn und ab dem 06. Oktober bei ProSieben Schweiz.

Episode 2: PEOPLE & PÖBEL

Als professioneller und sympathischer Promi zeigt man sich von seiner besten Seite, ist pünktlich und nett zu Crew und Kunden. Wie unangenehm wäre es also, wenn man sich so richtig danebenbenehmen müsste? Ab 29. September bei Joyn und ab dem 13. Oktober um 18.00 Uhr bei ProSieben Schweiz.

Episode 3: FABIOS FUSSBALL FIASKO

Fabio Landert und Naomi Lareine – die Zukunft des Schweizer Fussballs? Können die beiden ihr D-Juniorenteam zum Sieg führen oder macht ihnen der Wahnsinn auf und neben dem Platz das Leben doch zu schwer? Zu sehen gibt es das furiose Trainer-Duo ab dem 29. September bei Joyn und ab dem 20. Oktober bei ProSieben Schweiz.

Episode 4: CRASHKURS

Heute geben wir Naomi Lareine das Tricked-Zepter in die Hand und sie darf jemanden aufs Glatteis führen. In einem Drift-Crashkurs prankt sie ihren Vater und es kommt zu Plot-Twists, die nicht mal die Redaktion vorausgesehen hatte. Ab dem 29. September bei Joyn und am 27. Oktober um 18.00 Uhr bei ProSieben Schweiz.

Episode 5: ALLES NUR NOCH WELLNESS

Naomi Lareine wird von ihrer Freundin Gina mit einem Spa-Weekend überrascht: Doch aus dem 5-Stern-Erlebnis wird unverhofft ein Sternenhimmel-Erlebnis in freier Natur. Denn was gibt es Schöneres als frische Luft und ein Candlelight Dinner im Wald? Ab 29. September bei Joyn und am 03. November um 18.00 Uhr bei ProSieben Schweiz.

NAOMI LAREINE

Die 30-jährige Sängerin aus Zürich ist längst kein Geheimtipp mehr. Naomi Lareine hat sich in kürzester Zeit zu einer der vielversprechendsten Stimmen der Schweiz entwickelt. Mit eingängigen Songs wie "Issa Vibe", "Colorblind" und "Get It" konnte sie bereits ein breites Publikum begeistern. 2020 wurde ihr Talent bei den Swiss Music Awards mit einer Nominierung als "Best Talent" gewürdigt. Ihr Auftritt in der beliebten TV-Show "Sing meinen Song" festigte ihren Status als Schweizer R&B-Queen.

