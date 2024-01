SwissFinTechLadies

SwissfinTechLadies beim WEF

Morgen ist es soweit!

TheSwissFinTechLadies gehen live auf die Bühne des World Innovations Economics Day beim WEF in Davos um 9 Uhr in der Oberwiesstr. 3 in Davos. Sei dabei und erlebe aufschlussreiche Diskussionen, inspirierende Erfahrungen und unsere hochkarätigen Start-up-Pitches mit Unternehmerinnen aus Finnland.

Diese Unternehmerinnen haben bereits den Swiss FinTech Diversity Award und eine Reihe anderer Preise gewonnen. Pitch und Partnerschaft mit uns am 17. Januar 2024. Colivar revolutioniert die Vermögensverwaltung für Frauen und CIRO Composite Recycling revolutioniert das Recycling in der Kreislaufwirtschaft. und das Beste ist, dass beide Unternehmen von Frauen geführt werden.

Diese beiden Unternehmen beweisen ein unglaubliches Maß an Eigenverantwortung, indem sie Pionierarbeit leisten und die Welt neu denken. Sie setzen sich wirklich für unseren Planeten ein. Ein weiteres Highlight werden die Diskussionen mit Emma Wheeler von UBS über Vermögensverwaltung für Frauen, mit Daria Mühlethaler über Langlebigkeit und mit Prof. Anna Hille über grüne Fintechs sein.

Wir sind inklusiv, deshalb freuen wir uns auch auf unser Panel mit zwei unserer Botschafter, Prof. Christian Variola und Stefan Klausur, die über eine unbequeme Wahrheit sprechen: wie Frauen die Digitalisierung am besten nutzen können.

Wir laden dich gerne ein; schreibe uns einfach spontan an: Ich bin dabei oder melde dich hier kostenlos an: https://www.worldinnovationeconomics.org/

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.com/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies