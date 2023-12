Frohe Weihnachten von den SwissFinTechLadies

Ein Brief von Albert Einstein an seine Tochter: In den späten 1980er Jahren schenkte Lieserl, die Tochter des berühmten Genies, der Hebräischen Universität 1.400 Briefe, die Einstein geschrieben hatte, mit der Anweisung, ihren Inhalt erst zwei Jahrzehnte nach seinem Tod zu veröffentlichen. Dies ist einer von ihnen, für Lieserl Einstein. In einer Zeit, die von Unruhen, Kriegen und Ungewissheit geprägt ist, werden ...

mehr