SwissFinTechLadies

Neujahrsgrüsse der SwissFinTechLadies

Bild-Infos

Download

Neujahrsgrüsse der SwissFinTechLadies

Liebe Damen, liebe Unterstützer und Botschafter,

wir starten in ein neues Jahr und möchten gemeinsam mit Ihnen über unsere Projekte, Erfolge und laufenden Arbeiten nachdenken. Einer unserer Träume, der wahr wurde, war unsere Art and StartUp Night, die so viele weibliche Netzwerke zusammengebracht hat, um gemeinsam ein großartiges Event zu gestalten.

Wir würden auch gerne von Ihnen wissen: Welche Träume haben Sie 2023 verwirklicht, an welchen arbeiten Sie noch? Lassen Sie uns das Jahr 2024 gemeinsam gestalten und 2024 zu einem noch besseren Jahr machen. Lassen Sie uns die Weichen für ein zielgerichtetes und erfülltes 2024 stellen.

Wir haben uns für 2024 eine Menge vorgenommen, um es zu einem noch besseren Jahr zu machen und es für Sie und uns noch erfolgreicher zu gestalten. Im Jahr 2024 werden wir über uns hinauswachsen. Lassen Sie uns Ihnen sagen, was Sie von uns erwarten können:

- Vom 16. bis 18. Januar 2024 können Sie SwissFinTechLadies auf dem WEF, Oberwiesstr. 3, Davos treffen, wo wir mit unserem WEF-Partner World Innovation Economics zusammenarbeiten. Am 17. Januar wird es unser SwissFinTechLadies-Panel und unsere SFTL-Pitches geben. Wir freuen uns, dass die Börse Bern (BX Suisse) unsere Pitches und das Panel live übertragen wird. Sie sind herzlich willkommen, egal ob Sie als Frau, als Investor, als Kunde oder als Brückenbauer dabei sein möchten. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit "Ich bin dabei" und schon sind Sie angemeldet. Sie können sich auch hier kostenlos anmelden: https://www.worldinnovationeconomics.org/

- Treffen Sie unsere Expertin für Longevity, Daria Mühlethaler, in Davos und online. Sie wird Sie laufend in unserem Blog, auf LinkedIn und Instagram über Longevity informieren. Wir werden kostenlose Online-Workshops anbieten. Für weitere Details folgen Sie uns auf LinkedIn, EventBrite, Twitter und besuchen Sie unsere Website. Achten Sie auf unsere Neuigkeiten in unserem Presseportal. Im Februar veranstalten wir für Sie zwei Online-Sitzungen zum Thema Longevity.

- Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Umushroom und Colivar bekannt geben zu können. Unser neues Angel Training wird am 2. März 2024 beginnen. Es wird Sie von persönlichen Finanzen über Investitionen in Aktienmärkte, Rentenversicherungen und ETFs bis hin zu Investitionen als Angel-Investor in Risikokapital, Start-ups, Krypto, WEB3 und Token führen. Sie werden lernen, wie Sie die modernste Due Diligence durchführen, das richtige Portfolio zusammenstellen und alle Verhaltensfallen beim Investieren vermeiden. Unser Fokus liegt wie immer darauf, die weibliche Vermögenslücke zu schließen und in weibliche Unternehmerinnen zu investieren. Unser Programm richtet sich insbesondere an Frauen, die auch mit kleinen Beträgen mit dem Investieren beginnen, sich einen ersten Überblick verschaffen, lernen und wachsen möchten. Am Ende des Kurses erhalten Sie ein Zertifikat, Sie haben Ihre eigene Investorenkohorte gleichgesinnter Frauen gegründet und Sie genießen die Vorteile unseres Female Angel Club, in dem Sie Ihre Investitionen diskutieren und abstimmen können. Unser Angel Training ist auf unserer Website und in unserem Shop erhältlich. Hier ist der Link: https://swissfintechladies.ch.

- Werden Sie Mitglied in unserem Female Angel Club und besuchen Sie uns hier https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/female-angel-investors oder erwerben Sie Ihre Mitgliedschaft direkt hier: https://swissfintechladies.com/product/female-business-angels/

Wir werden uns auf die folgenden Themen konzentrieren

1. Schließung der weiblichen Vermögenslücke,

2. Weibliches Unternehmertum,

3. Angel Investing und Nachhaltigkeit,

4. Langlebigkeit

Wie können wir Sie unterstützen? Lassen Sie es uns wissen, indem Sie auf diese Mail antworten und uns Ihre Wunschliste übermitteln. Wenn Sie das Gefühl haben, dass wir ein Thema auslassen, das Sie interessiert, setzen Sie es jetzt auf unsere Wunschliste. Antworten Sie uns!

Freuen Sie sich wie in der Vergangenheit auf unseren Wöchentlichen Marktimpuls mit Colivar auf dem Presseportal und unserer Website und jetzt auch einmal im Monat auf Instagram.

Karen Wendt gibt Ihnen exklusiv auf ihrem LinkedIn-Konto jede Menge Informationen über Female Wealth Management:

linkedin.com/in/profkarenwendt

Zunächst einmal möchten wir Ihnen alles Gute für das Jahr 2024 wünschen. Mögen Sie und Ihre Familien glücklich, gesund und gesegnet sein.

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.com/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies