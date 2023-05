dormakaba International Holding AG

Dormakaba beliefert Hörmann mit CO2-neutralen Produkten

Die Unternehmen Hörmann und dormakaba kooperieren im Bereich Nachhaltigkeit. Ab dem 1. Juni 2023 wird Hörmann CO2-neutrale Produkte von dormakaba Deutschland beziehen. Diese Maßnahme ist ein wichtiger Schritt im Klimaschutzengagement des Tor- und Türherstellers Hörmann.

Hörmann verstärkt sein Klimaschutzengagement im Bewusstsein, dass die Emissionen, die in der vor- oder nachgelagerten Lieferkette entstehen, am schwierigsten zu beeinflussen sind. Zugleich macht dieser Bereich, der sogenannte Scope 3, den größten Anteil aller Emissionen aus. Für Hörmann ist es von großer Bedeutung, auch Lieferanten und Partner in das Klimaschutzengagement einzubeziehen. Mit dormakaba hat Hörmann nun einen Partner gefunden, der als Vordenker auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit in der Branche der Zugangslösungen gilt.

„Wir von dormakaba setzen mit diesem Schritt ein klares Signal, wie wichtig uns das Thema Nachhaltigkeit ist und übernehmen als Unternehmen Verantwortung. Wir freuen uns, mit Hörmann unsere bestehende Partnerschaft auf Basis gemeinsamer Werte zu vertiefen”, sagt Michael Hensel, Geschäftsführer der dormakaba Deutschland GmbH.

„Unser langjähriger Partner dormakaba ist bereits im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz als Vorreiter in der Branche bekannt. Seine dort erreichten Leistungen wurden von führenden Stellen anerkannt. Daher freuen wir uns, dass dormakaba alle Produkte mit Umwelt-Produktdeklaration ab dem 01.06.2023 CO2-neutral liefert”, sagt Martin J. Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann Gruppe, über diese Initiative. Das verringert für Hörmann die zu kompensierenden Emissionen im Scope 3.

Mit dieser Kooperation setzen beide Unternehmen ein starkes Zeichen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

