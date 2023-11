Colivar Wöchentlicher Marktimpuls

SwissFinTechLadies

Hier lesen Sie den Colivar Weekly Market Pulse, mit freundlicher Genehmigung unseres Gastautors Mahnoosh Mirghaemi.

Navigieren Sie durch Marktverschiebungen: Von Thanksgiving-Turbulenzen zu Triumphen zum Jahresende

Während wir über Thanksgiving, eine Zeit der Dankbarkeit, nachdenken, ist es bemerkenswert, die starken Kontraste in der Performance des Aktienmarktes zu vergleichen. Während Thanksgiving 2022 zu einer Zeit stattfand, in der die Aktien deutlich im Minus waren, hat sich der Markt 2023 bemerkenswert erholt und bietet Anlegern mehr Gründe, dankbar zu sein. Dieser Zeitraum signalisiert auch den Übergang in die Endphase des Jahres, ein günstiger Zeitpunkt, um sich mit den Feinheiten der Marktentwicklung zu befassen und die Weichen für das kommende Jahr zu stellen.

Aktienmarkttrends nach Thanksgiving

Historisch gesehen hat der Aktienmarkt die Tendenz, sich nach Thanksgiving gut zu entwickeln. In den letzten drei Jahrzehnten lag die durchschnittliche Rendite im Dezember bei etwa 1 %, wobei der Markt in diesem Zeitraum häufig Gewinne verzeichnete. In bemerkenswerten Jahren wie 2010, 2003, 1999 und 1998 gab es nach Thanksgiving deutliche Erholungen. Wenn der Markt zwischen Thanksgiving und dem Jahresende anstieg, deutete dies in der Regel auf eine positive Dynamik für das folgende Jahr hin. Dieser Trend in Verbindung mit dem aktuellen Marktaufschwung stimmt uns optimistisch für die kommenden Monate.

Black Friday und Verbraucherausgaben

Die Einkaufstrends am Black Friday sind in diesem Jahr besonders signifikant. Es wird erwartet, dass die Verbraucherausgaben am Black Friday und Cyber Monday im Vergleich zum letzten Jahr um 13% steigen werden, was auf eine robuste Verbraucherstimmung hindeutet. Dieser Anstieg der Ausgaben könnte ein differenzierteres Verständnis für die Fähigkeit der US-Verbraucher liefern, dem Druck eines wirtschaftlich schwierigen Umfelds standzuhalten.

Anhaltende Aktienmarktrallye

Der S&P 500, der Nasdaq und sogar der Russell 2000 haben sich im November positiv entwickelt, was auf eine mögliche Rallye durch das typischerweise stärkere vierte Quartal hindeutet. Drei Schlüsselfaktoren könnten diese Rallye stützen, nämlich die anhaltende Abschwächung der Inflation, eine Federal Reserve, die sich mit Zinserhöhungen zurückhält, und eine allmähliche Abkühlung der Wirtschaft. Zusammengenommen deuten diese Faktoren auf einen Markt hin, der dem Wachstum förderlich ist.

Herausforderungen am globalen Anleihemarkt

Der Anleihemarkt war für die Anleger eine Herausforderung, da die Zinssätze ihren Aufwärtstrend fortsetzten. Dies hat zu einem deutlichen Rückgang der Anleihekurse geführt. Die jüngsten Anzeichen für eine Abschwächung der Inflation und des Wirtschaftswachstums haben jedoch zu einem Rückgang der Zinssätze geführt und bieten einen Hoffnungsschimmer. Da sich die Zinsen immer noch auf einem Jahrzehnthoch befinden, ergeben sich neue Chancen auf dem Markt für festverzinsliche Wertpapiere. Anleger sollten in Erwägung ziehen, ihre Anleihenportfolios zu diversifizieren, auf Qualität zu setzen und möglicherweise die Duration ihrer Anleihenbestände zu verlängern, um sie an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

Die globalen Anleihemärkte, insbesondere für langfristige deutsche Anleihen, stehen unter einem noch nie dagewesenen Druck. Die Besorgnis über ein erhöhtes Angebot in den Industrieländern hat sich verstärkt, insbesondere da die Regierungen versuchen, ihre Haushalte inmitten volatiler Anleihebedingungen auszugleichen. Die jüngste Entscheidung Deutschlands, nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs seine Kreditaufnahmegrenze das vierte Jahr in Folge auszusetzen, hat die Anleihenwächter in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Diese Situation erinnert an vergangene Herausforderungen, wie die Gilt-Krise in Großbritannien im letzten Jahr und den jüngsten Anstieg der langfristigen US-Renditen aufgrund von Sorgen um das Angebot an Staatsanleihen. Die Auswirkungen des deutschen Haushaltsdrucks schlagen nun auf die globalen Anleihemärkte durch, beeinträchtigen die US-Treasuries und verändern die Investitionslandschaft.

Globale Ölmarktdynamik

Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich die Strategie der OPEC+ ändern könnte und dass tiefere Angebotskürzungen zu einer realen Möglichkeit werden könnten. Trotz des anfänglichen Optimismus haben sich die Rohölpreise der Sorte Brent inmitten eines Rekordniveaus an bearishen Optionen um die 82 $ pro Barrel stabilisiert. Die jüngsten unvorhersehbaren Entscheidungen der OPEC, einschließlich der Verschiebung und Online-Verlegung ihrer Treffen, beeinflussen die vorsichtige Haltung des Marktes. Um das Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen, muss die OPEC+ möglicherweise eine signifikante und kohärente Strategie vorlegen, die möglicherweise anspruchsvolle Verhandlungen über zusätzliche Kürzungen durch die Mitgliedsländer beinhaltet.

Sektor- und Small-Cap-Analyse

Im Jahr 2023 hat der S&P 500 eine enge Führung erlebt, was Fragen über den Wert der Diversifizierung aufwirft. Die größten Unternehmen des Index haben in diesem Jahr den größten Teil der Gewinne erzielt. Unterdessen sind die Small-Cap-Aktien, die durch den Russell 2000 repräsentiert werden, deutlich zurückgeblieben. Angesichts der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft und der saisonalen Muster, die in der Vergangenheit die Renditen von Small-Caps gegenüber Large-Caps begünstigt haben, scheint es jedoch eine Chance für Small-Cap-Aktien zu geben, ein Comeback zu feiern.

Fazit

Gegen Ende des Jahres sind die Aussichten für den Aktienmarkt vorsichtig optimistisch. Anleger sollten die gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigen und ihre Portfolios überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die globalen Entwicklungen auf dem Anleihemarkt. Die Landschaft ist komplex, aber das Verständnis dieser Dynamik ist entscheidend, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Wir empfehlen Anlegern, sich mit Analysen von Bankaktien aus der Eurozone, Trends bei den Renditen von Staatsanleihen, Vergleichen der aktuellen Finanzbedingungen mit früheren Zyklen und dem Zusammenspiel von Realzinsen und Aktien zu befassen, um nur einige zu nennen. Diese Einblicke bieten ein tieferes Verständnis des aktuellen Marktklimas und potenzieller Strategien für die Zukunft.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies