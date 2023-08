Fürstentum Liechtenstein

Unternehmertag geht offensiv in die Zukunft

Vaduz (ots)

Der Unternehmertag am 25. Oktober widmet sich dem Thema "Offensiv in die Zukunft". Am wichtigsten Treffpunkt für Unternehmer treten unter anderem Wirtschaftsministerin Sabine Monauni, Hilti-CEO Jahangir Doongaji, Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger, Ökonom Aymo Brunetti und Unternehmerin Giada Ilardo auf.

Der Unternehmertag findet am Mittwoch, 25. Oktober 2023 in der Spoerry-Halle Vaduz statt. Hochkarätige Referentinnen und Referenten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zeigen unter dem Thema "Offensiv in die Zukunft" auf, wie neue Chancen und Gelegenheiten in schwierigen Zeiten ergriffen werden können. Das Programm bietet abwechslungsreiche Referate und Diskussionsrunden.

Geopolitik und Ökonomie

Nach der Begrüssungsansprache von Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni beleuchtet Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger die geopolitische Ausgangslage. Ischinger war Staatssekretär im Auswärtigen Amt sowie Botschafter Deutschlands in Washington und London. Von 2008 bis 2022 leitete er die Münchner Sicherheitskonferenz und ist seit 2023 Stiftungsratspräsident. Ischinger ist einer der bekanntesten Experten für geopolitische Themen im deutschsprachigen Raum

Der bekannte Schweizer Ökonom Aymo Brunetti von der Universität Bern geht in seinem Referat auf die aktuelle Konjunkturlage in der Schweiz und Liechtenstein ein und präsentiert die Aussichten für die Zukunft. Anschliessend diskutiert Moderator Tobias Müller mit den beiden Ökonomen Aymo Brunetti und Peter Eisenhut über die langfristigen Wachstumsperspektiven für das Alpenrheintal vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel und Zuwanderungspolitik. Peter Eisenhut ist Stiftungsratspräsident Zukunft.li und hat vor Kurzem eine Studie zum Zusammenspiel von Wirtschaftswachstum, Umwelt und Lebensqualität in Liechtenstein publiziert.

Danach betritt eine erfolgreiche Unternehmerin die Bühne. Giada Ilardo ist Geschäftsführerin und Inhaberin der Giahi AG. Die Schweizer Unternehmerin mit italienischen Wurzeln wird dem Publikum schildern, wie sie im Alter von 16 Jahren ihr erstes Tattoo-Studio eröffnete und heute das grösste Tattoo- und Piercing-Label Europas mit über 50 Mitarbeitenden in fünf Studios betreibt.

Innovationstreiber aus Liechtenstein

Nach der Erfrischungspause präsentiert der neue Hilti-CEO Jahangir Doongaji die neue Strategie des Liechtensteiner Bautechnologiekonzerns. Das Traditionsunternehmen will die digitale Transformation in der Bauindustrie anführen und Vorreiter für digitale Tools auf der Baustelle bleiben. Dazu investiert Hilti kontinuierlich in Produktinnovationen, pro Jahr fast eine halbe Milliarde Franken für Neuentwicklungen wie die neue Akku-Plattform Nuron für mehr als 70 Geräte.

In einem Flash interviewt Moderator Tobias Müller den amtierenden "Entrepreneur Of The Year Liechtenstein" über sein persönliches Erfolgsrezept. Patrick Spieldiener ist CEO der Intamin Group. Das Liechtensteiner Familienunternehmen entwickelt seit über 50 Jahren Achterbahnen, die auf der ganzen Welt bekannt sind, und gilt als Innovationsvorreiter in der Branche.

Zum Abschluss der Tagung spricht Führungscoach Christian Thiele über die Vorteile von positiver Führung und nimmt das Publikum auf eine Reise durch die positiven Eigenschaften guter Führung. Thiele hat jahrelange Führungserfahrung in der Medienbranche und ist seit 2008 selbstständiger Coach, Teamentwickler und Autor von Büchern wie "Positiv führen für Dummies". Abgerundet wird der Unternehmertag mit einem Networking-Apéro zum Kennenlernen und Austausch.

Breite Trägerschaft

Der Unternehmertag bietet Unternehmern und Wirtschaftsinteressierten eine besondere Wissens- und Netzwerk-Plattform. Die Veranstalter erwarten am Unternehmertag wieder mehrere hundert Gäste aus dem Vierländereck. Träger der Tagung ist die Regierung Liechtensteins. An Bord sind zahlreiche Partner aus der Privatwirtschaft und Wirtschaftsverbände. Veranstalter ist der Verein Unternehmertag in Zusammenarbeit mit der Eventagentur Skunk AG.

Informationen und Anmeldungen unter www.unternehmertag.li