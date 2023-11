SwissFinTechLadies

Lernen Sie unsere Medienpartner kennen: Search Inside Yourself

Wir freuen uns, Ihnen einen der anderen Medienpartner für die Art and Startup Night vorstellen zu können: Search Inside Yourself

Unlocking Resilience: Search Inside Yourself stärkt Einzelpersonen und Organisationen

Entdecken Sie die transformative Kraft von Search Inside Yourself (SIY), einem Programm, das durch die Integration von Achtsamkeitspraktiken, modernster Führungsforschung, emotionaler Intelligenz und moderner Neurowissenschaft das Beste in jedem Einzelnen freisetzt. Organisationen auf der ganzen Welt wenden sich an SIY wegen seiner praktischen, wissenschaftlich nachgewiesenen Methoden, die die emotionale Intelligenz, das Wohlbefinden, die Widerstandsfähigkeit und die persönliche und organisatorische Führung verbessern.

SIY wurde 2007 als interner Kurs für Google-Mitarbeiter ins Leben gerufen und entstand aus der Zusammenarbeit von Experten in den Bereichen Achtsamkeit, Neurowissenschaften, Führung und emotionale Intelligenz. Das Programm zielte darauf ab, Menschen mit Fähigkeiten in den Bereichen Führung, Achtsamkeit, Empathie und emotionale Intelligenz auszustatten und so die Voraussetzungen für persönliches und kollektives Gedeihen zu fördern.

Als SIY innerhalb von Google an Popularität gewann, reagierten die Gründer auf die externe Nachfrage und gründeten 2012 das Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI). SIYLI wird "albern" ausgesprochen, um den unbeschwerten Ansatz beizubehalten. Seitdem ist SIYLI in über 50 Ländern tätig und hat durch seine Programme und Veranstaltungen mehr als 100.000 Menschen beeinflusst.

Das Adaptive Resilience Training, eine Schlüsselkomponente von SIY, verwendet einen achtsamkeitsbasierten Ansatz, um Verhaltensweisen, mentale Gewohnheiten und Praktiken zu kultivieren, die die persönliche Resilienz verbessern und zu einer Resilienzkultur in Teams und Organisationen beitragen.

Mindleader hat in Zusammenarbeit mit SIY Global und zertifizierten Lehrern seit 2017 maßgeblich dazu beigetragen, dieses wertvolle Programm auf den Schweizer Markt zu bringen. Die Partnerschaft umfasst die Organisation von öffentlichen Programmen, Workshops und Retreats.

Lernen Sie Yves Givel kennen, den Gründer von The Mindfulness Company, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Vorteile von Achtsamkeit und achtsamer Führung an den Arbeitsplatz und darüber hinaus zu bringen. Mit seinem reichen Erfahrungsschatz in leitenden Positionen im Personalwesen, unter anderem als Corporate Vice President Talent Management in einem globalen Unternehmen des Gastgewerbes, spielte Yves eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Führungskompetenzen für die Umwandlung des Unternehmens in eine zweckorientierte Einheit.

Bevor er sein eigenes Unternehmen gründete, war Yves als Senior Vice President Human Resources für die Personalorganisation in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Südwestasien zuständig. Als leidenschaftlicher Anhänger von Achtsamkeit und der Entwicklung von Führungskräften wurde Yves 2018 zum zertifizierten Lehrer des Achtsamkeitsprogramms 'Search Inside Yourself'. Jetzt gibt er sein Fachwissen weiter, indem er dieses leistungsstarke Programm und andere SIY-zertifizierte Programme in verschiedenen Formaten und Längen sowohl in Unternehmen als auch in öffentlichen Programmen unterrichtet.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen und das gesamte Spektrum der Resilienz-Tools kennenlernen möchten, kontaktieren Sie uns noch heute!

Daniela Reinhard: daniela.reinhard@mindleader.org oder Yves Givel: yves@mindfulness-company.com

