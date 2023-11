SwissFinTechLadies

SwissFinTechLadies lunch in Lausanne

SwissFinTechLadies ist begeistert und dankbar für den großen Zuspruch zu unserem ersten SwissFinTechLadies-Lunch in Lausanne. Dies war auch der offizielle Startschuss für das SwissFinTechLadies Chapter in der Romandie. Wir freuen uns sehr über das Engagement und die aufschlussreiche Diskussion zum Thema Governance und Compliance.

Präsentiert von unserem Beiratsmitglied, Maximilian Roche. Am Beispiel von Wirecard und Sam Bankman Fried machte Maximilian Roche deutlich, dass Startups ein Governance-Modell brauchen. Governance bedeutet nicht nur Gesetze und Ethik, sondern auch die Fähigkeit, der Verführung durch die Community, Journalisten und Investoren zum Genie-Mythos zu widerstehen und realistische Einschätzungen über sich selbst und das Unternehmen zu treffen.

Es klingt einfach: nicht lügen, nicht stehlen, nicht betrügen, aber es erfordert, dass du dich mit vernünftigen Menschen umgibst, denen es wichtig ist, dir die Wahrheit zu sagen. Auf der Grundlage dieses großen Erfolgs planen wir nun die nächsten Veranstaltungen in Lausanne. Ein großes Dankeschön an Smaranda Jaun, unsere Chapterleiterin in Lausanne/Genf, und an Maximilian Roche für eine großartige Rede.

