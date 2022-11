Schneider Electric GmbH

Schneider Electric beschleunigt seine „AI at Scale"-Strategie mit soliden Fortschritten im ersten Jahr

Vor 12 Monaten hat das Unternehmen seine „AI at Scale"-Strategie und sein globales KI-Hub mit Schwerpunkt auf Daten und Analysen unter der Leitung von Chief AI Officer Philippe Rambach eingeführt.

Schneider Electric sieht solide Grundlagen für die Schaffung von Mehrwert und die Erzielung von Einsparungen und Effizienz

Schneider Electric, das führende Unternehmen bei der digitalen Transformation des Energiemanagements und der Automatisierung, gibt die Fortschritte seiner strategischen Initiative „AI at Scale" bekannt. Mit mehr als 200 Mitarbeitern, die seit 2021 in KI-Funktionen tätig sind, hat das Unternehmen seine Grundlagen für neue Einnahmequellen, Einsparungen und effiziente Arbeitsweisen gestärkt.

Im vergangenen Jahr hat Schneider Electric mit den folgenden Maßnahmen die Dynamik der KI beschleunigt:

Ernennung seines ersten Chief AI Officer, Philippe Rambach

Implementierung eines globalen AI-Hub-and-Spoke-Betriebsmodells

Beschäftigung von mehr als 200 KI- und Datenexpert:innen

Anmeldung von 18 Patenten im Bereich der KI-Technologie

Verbesserung von 15 Lösungen mit KI-Fähigkeiten

Entwicklung von mehr als 20 internen KI-Anwendungen

Einrichtung einer KI-Wissensdatenbank auf se.com/ai

Der AI-Hub kooperiert mit allen Geschäftsbereichen und Funktionen von Schneider Electric, um die drängendsten Kundenherausforderungen anzugehen und die KI-Anwendungsfälle mit dem höchsten Kundennutzen zu priorisieren. Mit dem Fokus auf Effizienz und Nachhaltigkeit arbeitet das Unternehmen an der Weiterentwicklung von KI-Anwendungen in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Dekarbonisierung, wie z. B. Mikronetzmanagement, Alarmmanagement und HLK-Optimierung für Gebäude, Management von Elektrofahrzeugen (EV), intelligentes Laden, Asset Management und vieles mehr. Angebote wie EcoStruxure Resource Advisor, EcoStruxure Microgrid Advisor oder EcoStruxure Autonomous Production Advisor sind nur einige Beispiele für KI-gestützte Angebote von Schneider Electric.

KI für Nachhaltigkeit

„Bei Schneider Electric beobachten wir eine große Nachfrage unserer Kunden nach der Nutzung von Daten für betriebliche Effizienz, Elektrifizierung und Automatisierung. Die steigenden Energiekosten veranlassen viele von ihnen, KI-Anwendungen zu nutzen, um ihren Energieverbrauch zu verwalten, vorherzusagen und zu optimieren", sagte Peter Weckesser, Chief Digital Officer bei Schneider Electric. „Wir setzen KI ein, um datengestützte Entscheidungsfindung, Agilität und Dekarbonisierung zu verbessern. Nie war deutlicher zu sehen, dass Ressourceneffizienz und Energiesparsamkeit die Rentabilität des Unternehmens steigern."

Erstes Dienstjahr des Chief AI Officer

„Die KI von Schneider Electric tritt an, um auch die großen Aufgaben unserer Generation zu lösen, wie zum Beispiel den Klimawandel.", sagte Philippe Rambach, Chief AI Officer bei Schneider Electric. „Es war mein erstes Jahr in dieser Funktion und ich freue mich, die KI-Grundlage vieler unserer Produkte und Dienstleistungen zu entdecken und weiterzuentwickeln. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir ihnen helfen, ihre Herausforderungen in großem Maßstab zu lösen, und sie erkennen, dass unsere fortschrittlichen KI-Technologien und unser Fachwissen Schneider Electric zum richtigen Partner in diesen schwierigen Zeiten machen."

Interne KI-Anwendungen

Was die interne Effizienz angeht, so arbeiten die AI-Hubs und -Spokes von Schneider mit allen Teams zusammen, um die Mitarbeiter von den täglichen manuellen Tätigkeiten zu entlasten, damit sie mehr Zeit für Kunden, Datenanalyse, kontinuierliche Verbesserungen und Entscheidungsfindung in Echtzeit haben.

Als eine der internen KI-Anwendungen hat das Unternehmen einen virtuellen Verkaufsassistenten eingeführt, der ein ganzes Ökosystem von vernetzten Tools bietet, die Verkaufseffizienz mit datengesteuerten Empfehlungen unterstützen. Es bietet maßgeschneiderte, umsetzbare Erkenntnisse, wie z. B. Produktempfehlungen, Bestellmuster oder die Ausmusterung von Produkten.

Der AI-Hub entwickelt derzeit Anwendungen in den Bereichen Kundensupport, Finanzen, globale Lieferkette, Vertrieb, Personalwesen und mehr, die alle bis 2025 erhebliche Effizienz und Einsparungen ermöglichen sollen.

