ICONIC AWARD 2023: Türsystem und Sensorschleuse von dormakaba mit zwei Winner ausgezeichnet

Beim diesjährigen ICONIC AWARD 2023: Innovative Architecture ist sowohl das innovative Türsystem EntriWorX EcoSystem als auch die Sensorschleuse Argus V60 von dormakaba in der Kategorie „Product- Building Technologies“ mit einem „Winner“ ausgezeichnet worden. „Wir freuen uns sehr und sind stolz auf die beiden Auszeichnungen dieses neutralen, internationalen Architektur- und Designwettbewerbs, der unseren beiden Systemen gestalterische Exzellenz und inspirierende Lösungen für aktuelle Herausforderungen bescheinigt“, betont Uwe Eisele, Leiter Marketing Deutschland bei dormakaba.

Das EntriWorX EcoSystem ist eine innovative Hard- und Softwareanwendung, die das Planen, das Installieren und die Inbetriebnahme von Zugangslösungen entlang der Gebäudeentstehung unterstützt und damit den Gebäudeplanungsprozess optimiert. Architekten, Planer, Verarbeiter und Betreiber können in jeder Leistungsphase auf die gleichen Planungsdaten einer Tür zugreifen. Planungsprozesse, Installationsabläufe und der Betrieb werden durch die Minimierung von Türkonfigurationen und die digitale Vernetzung von Komponenten vereinfacht. Türlösungen für Brandschutz, Barrierefreiheit oder Zutrittskontrolle lassen sich dank vordefinierter Tür-Templates exakt und direkt norm- und bauvorschriftlich planen.

Die neue kompakte Sensorschleuse Argus V60 bietet Sicherheit, Eleganz und Effizienz in einem und das auf engstem Raum. Dank moderner Sensortechnik eröffnet diese kompakte Sensorschleuse Architekten und Nutzern mehr Freiraum ohne Kompromisse in Punkto Personenschutz und Vereinzelungsdetektion. Mit ihren Gehäusemaßen von 2 x 240mm x 180mm und einer Schleusenbreite von einem Meter beweist sich Argus V60 als eine der kleinsten vollwertigsten Sensorschleuse im Markt und fügt sich mit ihren unterschiedlichsten Farb-Designvarianten wie ein Möbelstück in die Architektur ein. RFID-Leser, Barcode-Scanner oder Fluchtwegkomponenten sind integrierbar.

Bei der Preisverleihung am 04. Oktober in München überreichte Bernhard Heitz, Strategic Product Design bei dormakaba, den von dormakaba gestifteten Sonderpreis in der Kategorie „Architects of the Year“ an Sou Fujimoto Architects aus Japan. „Es war fantastisch, Einblicke in die freundliche und natürliche Ausrichtung von Sos Fujimotos Architektur zu bekommen“ stellt Bernhard Heitz fest.

Über die Vergabe der ICONIC AWARDS: Innovative Architecture entscheidet eine unabhängige und sachverständige Jury. Sie setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertreter der Bereiche Architektur, Innenarchitektur, Design und Markenkommunikation. Prämiert werden visionäre Gebäude, innovative Produkte aus dem Interiorbereich und der Gebäudetechnik sowie Kommunikationskonzepte aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie. Die Auszeichnungen gelten als unabhängige Gütesiegel internationalen Rangs für kontemporäre Entwicklungen und gestalterische Leistungen.

