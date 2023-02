Nippon Express Holdings, Inc.

Nippon Express Singapore erhält IATA CEIV Pharma-Zertifizierung für Changi International Airport Facility

Tokio (ots/PRNewswire)

TOKIO, 24. Februar 2023 /PRNewswire/ – Nippon Express (Singapore) Pte. Ltd. (hereinafter "NX Singapore"), ein Konzernunternehmen von NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat mit Wirkung vom Mittwoch, den 17. Januar 2023, die IATA CEIV Pharma (*) Zertifizierung für seine Einrichtung in der Freihandelszone (FTZ) am Singapore Changi International Airport erhalten.

Der pharmazeutische/medizinische Sektor, einer der vorrangigen Wirtschaftszweige Singapurs, hat ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet, und viele der weltweit führenden Pharmaunternehmen haben in Singapur ein industrielles Cluster geschaffen, indem sie dort Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorte eingerichtet haben. Es wird erwartet, dass die Importe und Exporte von pharmazeutischen Produkten steigen werden, da die Versender zunehmend die vielen Vorteile nutzen, die der Changi International Airport als Freihandelshafen bietet.

Die Nippon Express Group hat die Pharmaindustrie in ihrem „Nippon Express Group Business PlanTM 2023 – Dynamic Growth" als Schlüsselindustrie positioniert und fördert die globale Entwicklung einer sicheren pharmazeutischen Logistikplattform, um den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren Anforderungen der Pharmalogistik gerecht zu werden.

NX Singapore erwarb im Oktober 2020 die Good Distribution Practice (GDP) Zertifizierung, die die Einhaltung international anerkannter Standards für den ordnungsgemäßen Vertrieb von Pharmazeutika belegt. Durch den Erwerb der CEIV Pharma Zertifizierung wird NX Singapore nun in der Lage sein, sicherere und hochwertigere pharmazeutische Transport- und Lagerdienstleistungen anzubieten und dabei Singapur, ein wichtiges Drehkreuz für die Pharmaindustrie, als Knotenpunkt zu nutzen.

Die Nippon Express Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, zur Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt beizutragen, indem sie ihre Kunden in der globalen Pharmaindustrie durch den Aufbau einer zuverlässigen und sicheren globalen Pharma-Logistikplattform unterstützt.

(*) CEIV Pharma (The Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics): Ein Qualitätszertifizierungsprogramm, das von der International Air Transport Association (IATA) für den Lufttransport pharmazeutischer Produkte eingerichtet wurde. Es legt hohe Standards fest, die die unterschiedlichen Richtlinien der Länder auf der ganzen Welt für die Lagerung und den Transport von Arzneimitteln (Good Distribution Practice, GDP) umfassen.

