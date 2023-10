SwissFinTechLadies

Die Rolle von AI bei der finanziellen Inklusion von Frauen

Anna Mara, Swiss Fintech Ladies

In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie sich KI in verschiedenen Bereichen unseres Lebens ausgebreitet hat, und Finanzen sind da keine Ausnahme. KI-basierte Lösungen haben das Potenzial, die finanzielle Inklusion von Frauen zu verbessern, indem sie auf verschiedene Weisen Zugang zu Finanzdienstleistungen, Bildung und Investitionen erleichtern.

Eine der Schlüsselanwendungen von KI in der finanziellen Inklusion von Frauen liegt in der Bereitstellung von personalisierter Finanzberatung und Bildung. KI-gestützte Plattformen können Frauen dabei unterstützen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen. Diese Systeme analysieren Einnahmen, Ausgaben und finanzielle Ziele und bieten maßgeschneiderte Ratschläge und Schulungsinhalte. Dadurch erhalten Frauen die Möglichkeit, ihr Finanzwissen zu erweitern und ihre finanzielle Zukunft besser zu planen.

Auch in der Geschäftswelt hat dies Auswirkungen. Eine Untersuchung von Goldman Sachs hat ergeben, dass Unternehmen, in denen auch Frauen in den Vorständen sitzen, im Schnitt nach dem ersten Jahr nach dem Börsengang ihren Aktienkurs um 44% steigerten. Im Gegensatz dazu waren Unternehmen mit rein männlichen Vorständen nur um 13% besser dotiert.

Es ist wichtig, dass wir endschleunigen. Frauen könnten aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen und Stereotypen manchmal zögern, finanzielle Entscheidungen zu treffen. KI kann hierbei eine unterstützende Rolle spielen, indem sie Frauen die Zeit gibt, die sie benötigen, um informierte Entscheidungen zu treffen, ohne sich von Zeitdruck oder Unsicherheit beeinflussen zu lassen.

Schwierigkeiten bei der Vergabe von Krediten und Mikrofinanzierungen

Traditionell war es für Frauen oft schwieriger, Kredite zu erhalten, da sie oft nicht über ausreichende Sicherheiten oder eine nachweisbare Kreditwürdigkeit verfügten. KI kann jedoch alternative Datenquellen nutzen, um die Kreditwürdigkeit zu bewerten. Dies kann beispielsweise die Analyse von Transaktionshistorien, Sozialverhalten und Bildungsniveau umfassen. Diese datenbasierten Ansätze ermöglichen es Frauen, Zugang zu finanziellen Ressourcen zu erhalten und wirtschaftlich unabhängiger zu werden.

Dabei ist KI hilfreich, wenn es darum geht, finanzielle Risiken vorzeitig zu erkennen und dabei aktiv zu helfen, sie zu minimieren. Das kann durch die Überwachung von Ausgabengewohnheiten und die Erkennung von Warnsignalen für finanzielle Probleme geschehen. Wenn KI-Systeme ungewöhnliche Ausgabenmuster oder finanzielle Engpässe identifizieren, können sie automatisch Ratschläge zur Bewältigung dieser Herausforderungen geben. Das ist besonders wichtig, da Frauen oft von unerwarteten finanziellen Belastungen betroffen sind, sei es durch Krankheitskosten oder familiäre Veränderungen.

In einigen Kulturen haben Frauen immer noch eingeschränkten Zugang zu Finanzdienstleistungen und sind von Finanzentscheidungen ausgeschlossen. KI kann helfen, diese Barrieren zu überwinden, indem sie Finanzdienstleistungen online verfügbar macht und eine gewisse Anonymität bietet. Frauen können Finanzgeschäfte in ihrer eigenen Privatsphäre tätigen, ohne von gesellschaftlichem Druck oder Vorurteilen betroffen zu sein.

Die UNESCO hat ein eigenes Netzwerk geschaffen, um eine einseitig auf Männer ausgerichtete KI zu verhindern. Das Netzwerk Women4Ethical AI besteht aus Frauen, die anerkannte Expertisen in den Bereichen der Regulierungsbehörden, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft tätig sind.

Es ist allerdings wichtig dabei, die KI Systeme sorgfältig zu überwachen. Es muss sichergestellt werden, dass sie fair und gerecht sind. Und gerade im Hinblick auf Frauen ist es wichtig, dass ihre Bedürfnisse respektiert werden und auch die jeweilige Lebenssituation berücksichtigt wird.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies