Was sind lokale Links und wie man sie verdient

Grace C. Dick ist die Geschäftsführerin und Leiterin der Wachstumsabteilung von Incrementors, einem Unternehmen, das Kunden beim Ausbau ihres Online-Geschäfts unterstützt, indem es ihnen mehr Kunden bringt.

Einführung Lokale Links sind eine Art von Backlinks, die Websites von relevanten lokalen Websites erhalten können. Es handelt sich dabei um Links von anderen Websites in der näheren Umgebung, die ähnliche Produkte und Dienstleistungen anbieten. Da lokale Links, die zwischen Unternehmen ausgetauscht werden, oft lokal sind, sind sie ein begehrter Bestandteil einer effektiven Linkaufbau-Strategie. Lokale Links können einen wertvollen Beitrag zur Autorität einer Website sowie einen direkten Anstieg des Website-Traffics und eine erhöhte Sichtbarkeit in der lokalen Suche bewirken. Die Gewinnung lokaler Links ist ein wichtiger Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung für Websites, die ihre lokale Gemeinschaft bedienen, da die Gewinnung einiger lokaler Links mit hoher Autorität das Ranking der Website drastisch verbessern kann.Was ist ein lokaler Link?Ein lokaler Link ist ein Hyperlink von einer Website, die lokal relevant ist, auch bekannt als geografische Verbindung. Es handelt sich um die Verbindung von Seiten, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Mit anderen Worten: Lokale Links weisen auf eine enge Beziehung zwischen zwei Websites hin, entweder geografisch oder thematisch. Lokale Suchmaschinenoptimierung (SEO) Steigern Sie Ihre lokale SEO in Edmonton mit fachkundigen lokalen Suchmaschinenoptimierungsdiensten. macht häufig von lokalen Links Gebrauch, da sie sowohl für die organischen Rankings als auch für die Gesamtleistung der Website von Vorteil sind. Im Allgemeinen sind lokale Links von Bedeutung, da sie die gesamte lokale Suchpräsenz einer Website erhöhen können. Links von regionalen Websites können von Suchmaschinen interpretiert und zu den Ergebnissen hinzugefügt werden. Dies kann dazu beitragen, dass eine Website als Autorität in einem bestimmten Bereich anerkannt wird, was zu mehr Besuchern und letztlich zu einer höheren Leistung führt,Vorteile des Erhalts lokaler LinksWenn sie richtig erworben werden, können lokale Links einer Website helfen, ihre Sichtbarkeit in der Nachbarschaft und in den Suchmaschinen-Rankings zu erhöhen. Außerdem können sie dazu beitragen, die Klickraten (CTR) zu erhöhen, was wiederum zu mehr Konversionen und Verkäufen führen kann. Lokale Verbindungen können einem Unternehmen helfen, ein breiteres Publikum zu erreichen, indem sie die Bindung an die Nachbarschaft stärken und die Markenbekanntheit erhöhen. Lokale Links sind auch vorteilhaft für die Verbesserung der Suchmaschinenergebnisse einer Website.

Eine höhere Prominenz bei lokalen Suchanfragen kann das Ergebnis von Algorithmen der Suchmaschinen sein, die lokale Links berücksichtigen. Unternehmen profitieren davon, da Anwohner eher bereit sind, Ihre Website zu besuchen und dort einzukaufen. Identifizierung relevanter Link-MöglichkeitenLokale Links müssen aus zuverlässigen und relevanten Quellen stammen, damit sie für die Suchmaschinenoptimierung und die allgemeine Performance Ihrer Website effektiv sind. Beginnen Sie damit, nach Websites und Unternehmen in Ihrer Nähe zu suchen, die auf Sie verlinken könnten. Lokale Blogs, Zeitungen, Radiosender, Handelskammern und andere Verbände können in diese Kategorie fallen. Neben lokalen Verzeichnissen können Sie auch Websites mit lokalen Einträgen wie Yelp und Gelbe Seiten durchsuchen.

Konzentrieren Sie sich bei der Suche nach lokalen Linkchancen auf Websites und Gruppen mit einer hohen Domain-Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Es ist auch eine gute Idee, sich von Websites fernzuhalten, die als "spammy" angesehen werden können, da Google Ihre Website für solche Links bestrafen könnte. Verschiedene Arten von lokalen LinksBei der Entwicklung eines lokalen SEO-Plans ist es wichtig, die verschiedenen Arten von lokalen Links zu kennen und zu wissen, wie sie Ihrer Website helfen können. Nachfolgend finden Sie einige allgemeine Kategorien, unter die lokale Links fallen.Die erste Art von lokalen Links, die Sie in Betracht ziehen sollten, stammt von Verzeichnissen. Als Verzeichnisse können alle Internetdienste bezeichnet werden, die Standorte von Unternehmen oder Dienstleistungen anbieten. Diese Verbindungen bieten häufig wichtige Details für Kunden, wie die Adresse, Telefonnummer und Website eines Unternehmens. Da sie Nutzer zu Dienstleistungen in der Nähe führen können, sind diese Links für kleine lokale Unternehmen von entscheidender Bedeutung.Strategien zur Gewinnung lokaler Links

Die Eintragung Ihrer Website in Verzeichnisse ist der erste Schritt in diesem Prozess. Diese wirken Wunder für die lokale SEO Erleben Sie erstklassige lokale SEO-Dienstleistungen mit Incrementors und können Ihre Website näher an die Spitze der Suchergebnisse in der von Ihnen gewünschten Stadt bringen. Füllen Sie das Formular so weit wie möglich aus und vergessen Sie nicht, die Adresse Ihres Unternehmens, Ihre Telefonnummer, die Adresse Ihrer Website und alle relevanten Schlüsselwörter hinzuzufügen.Die zweite Taktik ist das Engagement in lokalen Foren oder Websites. Wie bereits erwähnt, können diese Websites dazu beitragen, Ihre Sichtbarkeit in Ihrer Nachbarschaft zu erhöhen.

Bewährte Praktiken für den Erwerb von lokalen LinksJetzt, wo Sie wissen, wie Sie lokale Links erhalten, ist es wichtig, die besten Vorgehensweisen zu kennen, um sie zu erhalten. Die folgenden Überlegungen sollten Sie anstellen, wenn Sie Ihre lokale SEO-Kampagne entwickeln: Erstens, geben Sie der Qualität den Vorrang vor der Quantität. Anstatt einfach jedem Link nachzujagen, den Sie entdecken, sollten Sie sich darauf konzentrieren, Backlinks von seriösen Websites, Online-Foren und lokalen Verzeichnissen zu erhalten. Der Aufbau einer starken Präsenz in der Region kann sehr hilfreich sein, wenn Sie sich in Ihrer Gemeinde engagieren und Verbindungen zu einflussreichen Personen dort aufbauen.Zweitens: Achten Sie darauf, dass der Ankertext, den Sie verwenden, relevante Schlüsselwörter und Ausdrücke enthält.

Dadurch wird es wahrscheinlicher, dass Menschen, die nach Dienstleistungen suchen, auf Ihre Website stoßen.Verfolgen Sie das Wachstum lokaler LinksEs ist wichtig, die Effektivität der von Ihnen gewonnenen Links im Auge zu behalten, sobald Ihre Aktivitäten zum Erwerb lokaler Links abgeschlossen sind. Durch die Überwachung der Entwicklung Ihrer Links können Sie feststellen, ob die von Ihnen erworbenen Verbindungen tatsächlich zur Verbesserung Ihrer SEO-Leistung beitragen. Außerdem können Sie so feststellen, welche Links jetzt den größten Einfluss haben. Verwenden Sie kostenlose Tools wie Google Analytics oder Yahoo! Site Explorer, um Ihre Links zu verfolgen, einschließlich der Anzahl der Links, die jede Seite und jeder Beitrag erhalten hat, der verschiedenen Arten von Links, die Sie haben, und ob Ihre Links den Website-Traffic und die Suchmaschinenergebnisse erhöhen.

Verwenden Sie auch Rank-Tracking-Tools, um die Auswirkungen lokaler Links auf Ihr Suchmaschinen-Ranking im Auge zu behalten. Diese Ressourcen können Ihnen helfen, die Rankings von Konkurrenz-Websites zu vergleichen, um zu sehen, wie diese im Vergleich zu Ihrer Website abschneiden.Überwachung der Leistung lokaler LinksIn der folgenden Phase müssen Sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, nachdem es aktiv lokale Links gesammelt hat. Überprüfen Sie die Anzahl der Besucher, die über die einzelnen Links auf Ihre Website gelangen, die Klickrate und die Bewertung der Domainautorität jedes Links. Auf diese Weise können Sie die Effektivität Ihrer lokalen Linkbuilding-Bemühungen überwachen. Darüber hinaus sollten sich Unternehmen auf ihr lokales Suchmaschinenranking konzentrieren und gezielte Schlüsselwörter in ihren Plänen für den lokalen Linkaufbau verwenden. Wenn die Rankings schlecht sind, müssen Sie Ihre Bemühungen um den Aufbau lokaler Links verstärken und neu ausrichten. Unternehmen sollten auch die Bewertungen und Kommentare zu ihren lokalen Links im Auge behalten, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie ihre Kunden mit ihnen interagieren.

So können Unternehmen ihre Taktik anpassen und mehr lokale Links erwerben.Fazit Lokale Links sind Verweise auf den Inhalt oder die Seite einer Website von anderen Websites oder Quellen. Lokale Links werden meist verwendet, um das Interesse an einer bestimmten Seite oder Website zu steigern und Nutzer darauf aufmerksam zu machen. Das Hauptziel jeder Website ist es, so viel Besucher wie möglich anzuziehen, und lokale Links tragen dazu bei, dieses Ziel zu erreichen.Lokale Links können aus verschiedenen Quellen stammen. Diese Quellen reichen von Print-Anzeigen bis hin zu anderen Websites, Blogs, Social Media-Plattformen und Verzeichnissen. Lokale Links haben den Vorteil, dass sie den Traffic auf der Website, mit der sie verbunden sind, erhöhen. Die Algorithmen der Suchmaschinen können Ihre Website dadurch als relevanter und maßgeblicher einstufen, was Ihre Bewertung erhöhen kann.

