Die Herausforderungen von heute mit Blick auf die Zukunft meistern

Während wir mit Karriere, Familie und persönlichen Zielen jonglieren, mag der Gedanke an den Ruhestand in weiter Ferne liegen. Dennoch stellt die finanzielle Landschaft für unsere Generation einzigartige Herausforderungen dar, die jetzt unsere Aufmerksamkeit verdienen. Wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen, können wir den Weg für eine bessere und sicherere Zukunft ebnen und gleichzeitig unser bestes Leben heute leben.

Die Herausforderungen von heute: Die Einkommensrealität Unser heutiges Einkommen ist die Grundlage für unsere finanzielle Zukunft. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass es nach wie vor ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle gibt, das sich auf die Gehaltsschecks auswirkt, die wir nach Hause bringen. Das Einkommen, das wir jetzt verdienen, wirkt sich direkt auf unsere Altersvorsorge aus. Lassen Sie uns also für gleiche Bezahlung eintreten, unsere Gehälter aushandeln und Aufstiegsmöglichkeiten ausloten.

Es geht darum, unsere finanzielle Gegenwart zu sichern und gleichzeitig eine stärkere Grundlage für den Ruhestand zu schaffen. Der Trend zu längerem Arbeiten und geringeren Rentenumwandlungssätzen Die Rentenlandschaft entwickelt sich weiter, und wir müssen auf dem Laufenden bleiben. Jüngste Änderungen bedeuten, dass wir möglicherweise länger arbeiten müssen, um den Lebensstil im Ruhestand zu erreichen, den wir uns wünschen. Geringere Rentenumwandlungssätze sind eine Realität. Beginnen Sie also frühzeitig mit der Finanzplanung, um die Lücke zu schließen. Ziehen Sie vom Arbeitgeber gesponserte Altersvorsorgepläne in Betracht, investieren Sie klug und erkunden Sie Karrierewege, die mit Ihren langfristigen Zielen übereinstimmen. Auswirkungen der Langlebigkeit: Steigende Lebenshaltungskosten

Auf unserem Weg nach vorn müssen wir uns mit den steigenden Lebenshaltungskosten auseinandersetzen, insbesondere mit den Ausgaben für das Gesundheitswesen. Die Krankenversicherungsprämien steigen und können unsere Budgets erheblich belasten. Recherchieren und vergleichen Sie Versicherungspläne, nutzen Sie Subventionen und treffen Sie eine fundierte Entscheidung. Wenn Sie ein Haus besitzen und eine Hypothek haben, müssen Sie unbedingt an die laufenden Hypothekenzahlungen oder an die Notwendigkeit denken, im Ruhestand einen erheblichen Teil Ihrer Hypothek abzubezahlen. Dies kann Ihr Rentenbudget belasten. Überbrückung der finanziellen Lücke: Was Sie tun können Jeder von uns hat es in der Hand, seine finanzielle Zukunft zu gestalten.

Beginnen Sie damit, sich klare finanzielle Ziele zu setzen und ein Budget zu erstellen. Langfristiges Investieren und die Diversifizierung Ihres Portfolios können sich im Laufe der Zeit auszahlen. Maximieren Sie die Beiträge zu den vom Arbeitgeber geförderten Altersvorsorgeplänen, das kann eine große Hilfe sein, und prüfen Sie zusätzliche private Sparmöglichkeiten. Es ist wichtig, am Arbeitsplatz für sich selbst zu werben. Verhandeln Sie über eine faire Vergütung und nutzen Sie die Chancen für Wachstum. Lernen Sie ständig dazu, um Ihr Verdienstpotenzial zu steigern. Informieren Sie sich über Rentenregelungen und -leistungen.

Nehmen Sie an Workshops zur finanziellen Bildung teil oder lassen Sie sich von Experten beraten. Schließen Sie sich vor allem mit anderen Frauen zusammen, die den gleichen Weg gehen wie Sie. Gemeinsam können wir uns gegenseitig stärken und diese finanziellen Herausforderungen meistern. Jeder Weg ist einzigartig, und mit Entschlossenheit und einem gut durchdachten Plan können Sie sich einen lohnenden und sorgenfreien Ruhestand sichern.Also, liebe Damen, lassen Sie uns die heutigen Herausforderungen annehmen und gleichzeitig einen Kurs für eine erfolgreiche Zukunft und ein langes Leben festlegen. Wenn wir jetzt in uns selbst investieren, stellen wir sicher, dass der Ruhestand nicht nur ein ferner Traum ist, sondern eine wohlverdiente Realität, die das pulsierende Leben widerspiegelt, das wir heute führen.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies