UEFA Champions League: Valentina Maceri neu bei blue Sport

Am Dienstag, 19. September startet die Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24. Neu führt beim Schweizer «Home of Football» blue Sport Valentina Maceri, eine ehemalige Profi-Fussballerin, gemeinsam mit Roman Kilchsperger durch die Studiosendungen. Ihren ersten Einsatz hat sie mit dem Start der Gruppenphase am Dienstag, 19. September ab 18.00 Uhr – gleich zum ersten Spiel von YB gegen Leipzig.

Nur das Schweizer «Home of Football» überträgt alle Spiele der Königsklasse – darunter auch die hochkarätigen Spiele von YB – live.

Alle weiteren Informationen zur neuen Champions League Moderatorin Valentina Maceri finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial stellen wir Ihnen unter diesem Link zum Download bereit.

