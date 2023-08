SwissFinTechLadies

Privatmarkt und öffentliche Aktien: Was ist mit Liquiditätsrisiken?

Nachdem die öffentlichen Aktien- und Anleihemärkte im Jahr 2022 einen starken Ausverkauf erlebten, sind bestimmte Vermögensbesitzer, wie mehrere institutionelle Anleger, die Pensionspläne anbieten, nun im Vergleich zu den Zielen übermäßig in private Vermögenswerte investiert. Sie haben ihre Anlagepolitik gestreckt und mehr in die Satelliten des privaten Marktes investiert als in die Kernstrategie, die aus öffentlichen Marktinstrumenten besteht.

Aufgrund einer ausreichenden Versorgung mit Zentralbankliquidität konnten die Anleger auf die niedrigen Renditeerwartungen in allen Anlageklassen und den Bedarf an Diversifikatoren auf der Nachfrageseite reagieren. Dies wurde von vielen als zusätzliches operatives Risiko sowie Ausführungs- und Liquiditätsrisiko für die Portfolios angesehen.

Stattdessen argumentieren wir aus einer Makroperspektive, dass in einer Welt, in der die Renditen von passiven Long-only-Anlagen niedriger sind, die Märkte weniger trendorientiert sind und der Konjunkturzyklus wieder in Gang gekommen ist, ein größerer Bedarf an einer aktiven Strategie besteht.

Ein Vermögensverwalter, der Aktien- oder Kreditprämien erzielen möchte, sollte sich heute stärker an den privaten Märkten engagieren als vor 20 Jahren, wenn alles andere gleich bleibt.

Der Nennereffekt des Rückgangs der öffentlichen Märkte um 2022 und der größere Liquiditätsbedarf aufgrund des FED-Put und der Zurückhaltung der Banken bei der Kreditvergabe stellen eine neue Herausforderung dar, die zu dem Druck hinzukommt, der in den letzten zehn Jahren zu einem Anstieg der Mittelzuflüsse in private Anlagen geführt hat.

Es wird wahrscheinlich ein Unterschied zwischen einer Illiquiditätsprämie, einem Teil einer größeren Allokation in aktive Anlagestrategien, und ihrer Funktion bei der Förderung der Diversifizierung gemacht werden, wobei der Schwerpunkt darauf liegen wird, wie die Anleger für die Übernahme eines illiquiden Engagements entschädigt werden.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies