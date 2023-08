SwissFinTechLadies

Gibt es einen neuen Grund für Privatvermögen und Angel Investing?

Bild-Infos

Download

Wir zeigen Ihnen, warum es Gründe gibt für Privatvermögen und Angel Investment.

Gibt es einen neuen Grund für Privatvermögen und Angel Investing?

Was hat sich im Umfeld und in den Trends geändert, die Investitionen in Alternativen begünstigen könnten?

Da das makroökonomische Umfeld ein wichtiger Faktor ist, ist es unmöglich, die Bedeutung von Privatvermögen in der Vermögensallokation isoliert zu beurteilen. Unserer Meinung nach bietet die Welt nach der Pandemie ein neues Makrogleichgewicht, das eine Reaktion erfordert.

Es wird erwartet, dass das Niveau vor der Pandemie durch die Inflation überschritten wird, wodurch die Schwelle für die Erhaltung der Kaufkraft steigt. Sie können Ihr Vermögen also nur steigern, wenn Sie den Inflationseffekt für sich arbeiten lassen. Man kann argumentieren, dass die Volatilität in Zukunft höher sein wird. Wahrscheinlich ja. In einer Zukunft, in der die Märkte weniger trendgesteuert sind und die Renditen aus passiven Betas geringer sind, wird aktives Management wichtiger.

Aufgrund der Gefahr unterdurchschnittlicher Renditen und des dringenden Bedarfs an Diversifizierung haben die Anleger nach privaten Anlagen gesucht, um ihre Portfolioallokationen aufzufüllen. Dies hat Alternativen attraktiv gemacht. Dies gilt insbesondere für Innovation, Fintech-Startups, Blockchain-Lösungen, Tokenisierung, Infrastruktur, einige Arten von Privatkrediten, Immobilien und natürliche Ressourcen.

Obwohl private Anlagen eine Komponente einer aktiven Gesamtallokation darstellen, wäre es falsch zu glauben, dass sie die einzige Quelle für aktive Renditen sind. Das Streben nach Diversifizierung ist der Grund für die Zunahme des privaten Engagements. Es ist jedoch nach wie vor ratsam, sowohl in private als auch in öffentliche Märkte zu investieren. Wie finde ich die richtige Mischung und Strategie? Nun, im Grunde genommen könnte eine Core-Satellite-Strategie ein nützlicher erster Schritt sein.

Interessiert? Weitere Informationen über unseren Angel Investor Club finden Sie hier und unseren Newsletter hier.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies