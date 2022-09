SRG SSR

Start der neuen nationalen Game-Show "Fight 4 Flags"

Vier Teams, vier Sprachregionen und total verrückte Challenges: Das ist die neue halb Game-, halb Reality-Show "Fight 4 Flags". Die nationale Show ist auf allen Fernseh- und Social-Media-Kanälen der SRG sowie auf der Streaming-Plattform Play Suisse ab Mitte September zu sehen.

In "Fight 4 Flags" treten je ein Team aus der Deutschschweiz, der Romandie, dem Tessin und der rätoromanischen Schweiz gegeneinander an und versuchen in fünf Folgen verrückte Challenges quer durch die Schweiz zu meistern. Dabei spielen die Sprachbarrieren keine Rolle, denn die gemeinsame Sprache ist Englisch. Die Disziplinen sind nicht olympisch, dafür amüsant: vom menschlichen Curling über das langsamste E-Scooter-Rennen aller Zeiten bis hin zu einer Mischung aus Bungee-Jumping, Darts und Paintball. Die Games verlangen den Teilnehmer:innen alles ab und bringen sie zum Lachen, Fluchen, Schwitzen und Weinen. Zu gewinnen gibt es Ruhm und Ehre.

Die Vertreter:innen aus den vier Sprachregionen

Für die Deutschschweiz kämpfen Comedian Mateo Gudenrath, Multitalent Alina Redzic, der ehemalige Co-Moderator von "Zwei am Morge", Ramin Yousofzai, und Virus-Moderatorin Mira Bella Weingart. Die Romandie vertreten Illustratorin Nida Ajmi, Tänzer und Comedian Jamie Kallon, Sport-Coach Catherine Ambrey und Content Creator Georges Fournier. Für das Tessin gehen Influencerin Elisabeth Giglio, Sänger Renato Torre, Social-Media-Star Giulia Negro und Musiker Michelangelo Cavadini ins Rennen. Die rätoromanische Schweiz wird durch Moderator und Musiker Elias Tsoutsaos, Podcasterin Eva Gaudenz, Gamer und Fussballer Joris Tomaschett und Läuferin Valeria Cavelti vertreten.

"Fight 4 Flags" auf allen SRG-Kanälen zu sehen

