Kaufe, wenn die Kanonen donnern: Alternative Assets bieten alternative Renditeströme für dein Portfolio

Wir zeigen, wie alternative Assets die Möglichkeit einer guten Rendite für Ihr Portfolio bieten.

Dies ist ein Resümee für unsere Angel-Investoren und ein Grund, warum Sie sich dafür interessieren sollten

Neue Trends für private Märkte: In den letzten zehn Jahren sind die Engagements institutioneller Investoren in privaten Märkten stark angestiegen. Doch was sind die Gründe dafür? Zunächst einmal die niedrigen Renditeaussichten auf den öffentlichen Märkten. Die Anleger mussten auf die niedrigen Renditeerwartungen in allen Anlageklassen und auf die hohe Liquiditätsversorgung durch die Zentralbanken reagieren.

Dieser Marktkontext machte es schwierig, eine risikobereinigte Anlagerendite von mehr als 2,5 % zu erzielen, während viele Pensionsfonds eine Zielrendite von 3 % p.a. kommunizierten. Insbesondere institutionelle Anleger und Pensionsfonds mussten auf neue Markttrends in privaten Märkten und thematischen Anlagen setzen, da die Zielrenditen auf den öffentlichen Märkten im Rahmen der bestehenden Anlagepolitik der Institutionen nicht ausreichend erfüllt werden konnten. Der Markt war daher gekennzeichnet durch: einen Trend zu Impact Investing, Nachhaltigkeit und Innovation, der vor allem in Start-ups und Wachstumsunternehmen zu finden war, in den privaten Märkten

Viele Institutionen erweiterten ihre Core-Satellite-Strategie zugunsten der Satellites, spezieller gezielter VC-Fonds mit einem Thema. diversifiziert, ermöglicht durch hohe Liquidität und ein florierendes Start-up-Ökosystem. Derzeit zögern die Banken, in diesem unsicheren Marktszenario einfache Vanilla-Kredite und strukturierte Kredite zu vergeben. Aufgrund des Vertrauensverlustes in die Gegenparteien, deren Bilanzen mit Anleihen belastet sind, die im Preis gesunken sind, würde der Markt ohne den Blickwinkel des Privatmarktes und des Ökosystems in eine Kreditklemme rutschen.

"Kaufe, wenn die Kanonen donnern. Verkaufe, wenn die Geigen spielen", lautet einer der berühmtesten Börsensprüche. Er wird dem Bankier Carl Mayer von Rothschild zugeschrieben. Gilt das auch für die privaten Märkte? Wenn ich mit vielen Start-up- und VC-Investoren spreche, stellt sich die Situation folgendermaßen dar: Viele VC-Investoren sitzen auf riesigen Mengen trockenen Pulvers (so wird das nicht investierte Kapital genannt) und die Start-ups brauchen Geld. Viele Start-ups haben ihr Unternehmen in die Wachstumsphase gebracht, fühlen sich jetzt aber erschöpft und sind bereit, einen Teil ihrer Anteile zu verkaufen.

Damit sie weiter wachsen und neue Ressourcen und Know-how einbringen können. Dies ist ein hervorragender Zeitpunkt für Privatmarktinvestoren, um zu investieren und deinen Deal auszuhandeln. Es ist ein großartiger Zeitpunkt, um als strategischer Investor einzusteigen und nicht nur Geld, sondern auch strategische Beratung, Netzwerke und extra-finanzielle Unterstützung anzubieten. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, schafft auch Investoren Einfluss. In solchen Situationen, in denen das Geld für Wachstumsunternehmen knapp wird, ist dies der Moment, in dem deine Stimme, deine Ideen und dein Geld zählen.

Das verwaltete Vermögen auf den privaten Märkten ist in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen - von weniger als 1 Billion US-Dollar in den frühen 2000er Jahren auf mehr als 9,3 Billionen US-Dollar in der zweiten Hälfte des Jahres 2021. Während Risikokapital den Weg anführte, wuchsen auch private Infrastruktur und private Schulden stark an. Was wird also der neue Schwerpunkt sein? Wir vermuten Cybersicherheit, KI in der Vermögensverwaltung (mit Deep Learning Programmen), Langlebigkeit, Gesundheit und Weltraumforschung.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies