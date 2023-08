Schroder & Co Bank streicht Stellen in der Schweiz

SwissFinTechLadies

Schroder & Co Bank, die Schweizer Privatbank der britischen Schroders Group, verlagert im Rahmen ihrer globalen Wachstumspläne in der Vermögensverwaltung viele ihrer Back-Office-Funktionen von der Schweiz nach Großbritannien. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der die Arbeitsplätze im Back-Office-Bereich auf dem Schweizer Finanzplatz unter Druck stehen, da aufgrund der jüngsten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ein erheblicher Stellenabbau erwartet wird.

Die Schroder & Co Bank verlagert viele Back-Office-Funktionen von der Schweiz nach Großbritannien.

Rund 100 Arbeitsplätze im Dienstleistungszentrum Zürich Westpark werden verlagert.

Der Umzug ist Teil der globalen Wachstumspläne von Schroders in der Vermögensverwaltung.

Für die betroffenen Mitarbeiter ist ein Abfindungspaket vorgesehen.

Schroder & Co Bank hatte in der Vergangenheit ein relativ großes Backoffice in der Schweiz.

Es wird erwartet, dass die jüngste Übernahme der Credit Suisse durch die UBS zu einem erheblichen Stellenabbau führen wird, insbesondere im Back-Office.

Schroders ist einer der wenigen ausländischen Vermögensverwalter, die Fondsmanager in der Schweiz beschäftigen.

Lesen Sie hier mehr: https://www.finews.com/news/english-news/58278-schroder-co-bank-jobs-switzerland-bank-office

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies